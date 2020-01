Appell für Jugendarbeit und das Quartiermanagement

Der drei roten Tortenstücke, die in Form der Buchstaben LOS (für Lokale Stadterneuerung) hinter dem Eingang prangten, hätte es gar nicht bedurft, um den Besuchern die Stunden zu versüßen. Dafür sorgte diesmal die Bürgerinitiative (BI) Neckarstadt selbst beim launig-geselligen Stelldichein zum Jahresauftakt im Bürgerhaus: Sie sparte nicht mit Lob und würdigte viele Akteure, die sich 2019 um das Wohl und Weh in Mannheims größtem Stadtteil gekümmert hatten. Zur Freude der Anwesenden.

Dank an Polizei und BOD

120 Gäste, darunter viele Politiker, Mitarbeiter von Behörden und Vertreter von Vereinen, konnten die BI-Sprecher Maik Rügemer und Christiane Sobel am Neumarkt begrüßen – mehr als in den Jahren zuvor. So war die Polizei wieder vertreten. Für den Einsatz der Beamten bei zahlreichen Abschleppaktionen oder Gaststätten-Kontrollen fand BI-Sprecher Maik Rügemer ebenso anerkennende Worte wie für die Arbeit des Besonderen Kommunalen Ordnungsdienstes (BOD). „Dank dieses Einsatzes ist es in manchen Bereichen im Viertel deutlich ruhiger geworden“, sagte er und fügte hinzu: „Die Polizei ist präsenter denn je“. Dankbar äußerte sich Rügemer auch über die „oftmals kurzen Dienstwege“ ins Rathaus – zum Beispiel ins OB-Dezernat und zu den Verantwortlichen der „Lokalen Stadterneuerung“ – „nicht selbstverständlich“, betonte er und gab sich einsichtig: „Man darf sich nicht allem Neuen verschließen“.

Ein weiteres Thema beim Jahresauftakt: Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Trotz einer halben Personalstelle für den Abenteuerspielplatz Erlenhof, müsse in dem Quartier mit den vielen Kulturen mehr getan werden: „Die Jugendlichen sind es, über die man den Zugang zu den Erwachsenen bekommt“, sagte Rügemer. Im Jugendhaus Erlenhof und beim Projekt QUIST könne man dies beobachten. „Beides sind wichtige Einrichtungen, die man deutlich besser aufstellen muss“, appellierte er an die Politik, zu handeln. Eine bessere Ausstattung erwartet Rügemer auch für das Quartiermanagement. Doch die Netzwerkarbeit werde personell ausgedünnt, bedauerte der BI-Sprecher und warnte: „Das ist die falsche Richtung“. Kultur am Neckar, die Lichtmeile, das Familienfest, Sport am Neckar, Neumarkt- und Neckarufer-Planung: vieles habe das Quartiermanagement angeschoben.

Für die Stadt dankte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert den Initiatoren des Neujahrsempfangs. Nach dem Aus des Bürgervereins Neckarstadt – Veranstalter über Jahrzehnte – hatte die BI diese Aufgabe übernommen. Das sei ein „tolles Zeichen für den Zusammenhalt“, so Grunert. Er unterstrich den Anspruch der Stadt, die Lebensqualität der Menschen, die hier leben, zu stärken. Teilhabe zu schaffen, bleibe Herausforderung. Gewachsene Strukturen, zum Beispiel im Kreativbereich, und Netzwerke müssten gefördert werden. Davon profitiere auch die Stadt. Ein Projekt sei das Gemeindehaus Kaisergarten, das zum Bildungscampus umgebaut werden soll. Kinder und Jugendliche sollen dort ein Ganztagesangebot vorfinden. Dabei sei man auf die Akteure vor Ort angewiesen. Und: „Es braucht Zeit, bis die Entwicklung Wirkung zeigt“, bat Grunert um Geduld und rief alle dazu auf, sich zu beteiligen.

Erlenhof-Tanzgruppen begeistern

Auf Begeisterung stießen Beiträge der Tanzgruppen aus dem Jugendhaus Erlenhof, die mit tollen Darbietungen Applaus einheimsten, und der Versperkirchen-Chor. Neu dabei waren die Neckarstadt Kids. Vom CommunityArtCenter gaben Barbara R. Grabowski und Brigitte Becker Kostenproben ihres musikalischen Könnens.

