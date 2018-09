Pink, groß, auffällig. In schwarzen Buchstaben steht dick ALTER drauf. Der Kiosk am Neckarufer gegenüber vom Alten Meßplatz leuchtet in der Septembersonne. Morgens fahren hier die Pendler vorbei, Senioren gehen zum Discounter direkt nebenan, Mütter mit Kinderwagen laufen vorüber. Der rosa Klotz gehört bereits ins Bild der Neckarstadt, obwohl er erst seit diesem Frühjahr die neue Nutzung des alten Parkplatzes zwischen dem Discounter und dem Biergarten markiert.

Der Platz mit dem Kiosk zum Verweilen, dem Geräteverleih mit Badmintonschlägern oder Longboards, den Tischtennisplatten und Basketballkörben ist zwar nur eine Zwischenlösung für das Areal (wir berichteten). Aber Philipp Kohl blickt wie Julia Alicka, Wulf Kramer, Robin Lang und Philipp Morlock vom gemeinnützigen Verein „POW“ auf ein ereignisreiches Jahr. Mit der Vereinsgründung haben sie ihr Projekt besiegelt, das dann Schlag auf Schlag im Frühjahr startete. „Wir wollten hier eine problematische Fläche aufwerten, eine bessere Atmosphäre schaffen.“ Das sei gelungen und soll auch für 2019 gelten, wenn die Initiative in ihr zweites und wahrscheinlich letztes Jahr geht.

Alles wiederverwendet

Jennifer Seeböck von der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, die neben der Stadtverwaltung selbst ebenfalls bei dem Projekt im Boot sitzt, ergänzt: „Aus einem Un-Ort wurde etwas Positives.“ Für das ehrenamtliche Team war eins besonders wichtig: „Wir wollten die Probleme hier beiseite räumen“, sagt Kohl. Mit kulturellen Veranstaltungen wie der Haltestelle Fortschritt (wir berichteten) erreichten die Verantwortliche viele aus der Neckarstadt. „Wir haben es ziemlich schnell geschafft, die Stimmung hier aufzubessern“, findet Kohl, „obwohl wir erst vor kurzem begonnen haben“.

Jetzt steht die Winterpause bevor, in der der Kiosk geschlossen bleibt. Im April soll er wieder öffnen. Und es sind weitere Aktionen geplant. Die Basketballkörbe, die wie die Tischtennisplatten von der Konversionsfläche Benjamin-Franklin-Village wiederverwendet wurden, werden noch in diesem Jahr vervollständigt. Mit einem bereits pink angemalten Häuschen, ebenfalls von Franklin, wird eine Radstelle entstehen. Kohl: „Dort kann jeder sein Fahrrad mit zur Verfügung gestelltem Werkzeug reparieren und auch seine Reifen aufpumpen.“ Was „POW!“ auf der Fläche vor der Neckarwiese installiert, kann auch woanders stehen – für den nächsten Un-Ort, der einer Generalüberholung bedürfe. Dem Verein geht es aber nicht nur um Spaß. Er will mehr bieten, etwa Sicherheit: „Es hängt bereits eine Lichterkette, die auch bis in die Nachtstunden leuchtet und so ein sichereres Gefühl gibt“, sagt Kohl. Er erklärt, dass weitere Leuchten geplant seien – genauso wie ein neues Projekt: „Um die Verbindung zwischen Neckarufer und Meßplatz noch deutlicher zu markieren, wollen wir eine Art Boulevard gestalten, der von der Treppe runter zur Neckarwiese dann über die Fläche zum Meßplatz führt.“

Philipp Kohl und seine Mitstreiter freuen sich über die positive Resonanz aus dem Stadtteil und haben Spaß an der kreativen Arbeit. Die Rückmeldungen geben ihnen recht: Nicht nur Erwachsene kommen zum Kiosk und genießen die Abende bei Kulturveranstaltungen. Auch viele Kinder und Jugendliche skaten auf der Anlage oder spielen Basketball und Tischtennis. „Wir suchen dringend noch eine runde Tischtennisplatte“, lacht Kohl. „Die Kinder fragen fast jeden Tag danach.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018