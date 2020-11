Bitteres Aus für die Lichtmeile

Sie wollten Lichtblicke in den düsteren Herbst zaubern und hatten eigentlich gerade beschlossen, die beliebte Kulturveranstaltung im November nicht verstreichen zu lassen. Doch nun fällt die bereits geplante Lichtmeile in der Neckarstadt-West doch dem coronabedingten Teil-Lockdown zum Opfer. „Unter diesen Bedingungen ist eine Durchführung 2020 nicht mehr möglich und wird deshalb für dieses Jahr abgesagt, bedauert Ralf Philipp vom Kreativnetzwerk Neckarstadt-West das bittere Aus so kurz vor dem Start Mitte des Monats.

Wie berichtet, hatten die Kulturschaffenden und ihre Unterstützer in den vergangenen Monaten an passenden Formaten gefeilt und regelkonforme Hygienekonzepte entworfen, die einen Veranstaltungsreigen unter den bisher bestehenden Bedingungen möglich gemacht hätten. „Somit sind die neuen Maßnahmen eine schwere Enttäuschung für alle, die auf eine Lichtmeile hingearbeitet haben“, so Philipp. Über 100 angemeldete Veranstaltungen an 18 Orten: „Dies zeigt, wie groß der Wille war, trotz der enormen Anforderungen eine Begegnung zwischen Kultur und Publikum zu ermöglichen.“ Mit Beginn der Planungen im Sommer sei dennoch allen bewusst gewesen, dass dieses Szenario eintreten könnte, berichtet Philipp. Dass es nun aber tatsächlich dazu gekommen sei, bedeute auch einen weiteren Rückschlag für die Kulturschaffenden in diesen schwierigen Zeiten. Philipp: „Auch ohne Lichtmeile und applaudierendes Publikum brauchen die Künstler*innen weiterhin Unterstützung und Solidarität.“

Das Kreativnetzwerk dankt allen Aktiven aus der Neckarstadt-West für ihren mutigen, engagierten und ausdauernden Einsatz für den Stadtteil. Diese Energie werde mit Blick auf die kommende Lichtmeile 2021 mit Sicherheit erhalten bleiben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020