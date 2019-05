Bürgerdienst soll 2020 einziehen

Derzeit werden bereits Kabel und Rohre verlegt. Danach beginnt Ende Mai der Umbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale in der Mittelstraße 40 zum Bürgerdienst Neckarstadt-West. Bis Ende des Jahres soll zudem die Bernhard-Kahn-Bücherei der Stadt im ersten Obergeschoss barrierefrei zugänglich sein.

Dafür wird ein Aufzug eingebaut, gleich hinter dem Eingang, den Besucher der Bibliothek und des Bürgerdienstes künftig gemeinsam nutzen können, erläutert Gregor Kiefer, Architekt und Abteilungsleiter bei der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, die Pläne. Das kommunale Unternehmen hat die Immobilie 2018 erworben, gemeinsam mit der Stadt das Konzept für eine künftige Nutzung für beide Einrichtungen erarbeitet.

Weiteres Haus gekauft

Ziel solcher Ankäufe sei es, in Quartieren mit besonderen Herausforderungen das Umfeld zu stärken, betont GBG-Sprecher Heiko Brohm beim Vor-Ort-Termin mit dieser Zeitung. In der Mittelstraße wolle man vor allem verhindern, dass Wettbüros und Problemgastronomie überhandnehmen. Deshalb beobachte man den Markt genau und greife, wenn möglich, bei Bedarf zu. Wie etwa beim Kauf und der Sanierung des Eckhauses Alphorn/Mittelstraße (2016) oder bei der Alphornstraße 2a, die zum „Haus für Vielfalt und Engagement“ umgebaut wurde (2018). Aktuell hat die GBG ein weiteres Wohnhaus in der Mittelstraße erworben: „Dort wollen wir den Bestand sichern, haben aber keine Umbaupläne“, so Brohm.

Anders in der Mittelstraße 40: Hier entstehen hinter dem Eingang mit WC und Wartebereich sechs Beraterplätze sowie Räume für Besprechungen und die Teamleitung. Der Müllraum wird erweitert, der Boden neu verlegt, die Beleuchtung erneuert, Abstellplätze für Kinderwagen geschaffen. Schränke und Fließen im Sanitärbereich der Bank will die GBG aber behalten, der Treppenaufgang zur Bibliothek bleibt als Zugang für Gruppen bestehen. Gut erhaltene Bürostühle werden an soziale Einrichtungen vergeben.

Nicht mehr zeitgemäß

„Oberflächlich betrachtet ist vieles noch top“, sagt Kiefer, der auch Experte für Um- und Ausbauten in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden ist. Doch bei genauem Hinsehen sei vor allem die Technik nicht mehr zeitgemäß. Schließlich wurden die Räume im Jahr 1990 zum letzten Mal renoviert. Im Detail nehme dann schnell alles einen Umfang an, den man anfangs so nicht eingeschätzt habe. „Dann kommt hier und da noch etwas dazu, was die Kosten erweitert“, so seine Erfahrung aus der Praxis. Wie teuer der Umbau am Ende wird, kann Kiefer daher noch nicht genau sagen. 350 bis 400 000 Euro sind eingeplant. Fest steht aber: Der Bürgerdienst in der Neckarstadt soll spätestens 2020 in der Mittelstraße öffnen.

