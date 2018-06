Bürgerverein in der Krise – Stadtteilfest abgesagt

Anzeige

Mannheim.In der Neckarstadt-West wird es in diesem Sommer kein Stadtteilfest geben. Grund ist die Krise beim Veranstalter, dem örtlichen Bürgerverein, begründete Vorstandsmitglied Christian Stalf die Entscheidung. Außerdem hätten hohe Sicherheitsauflagen seitens der Stadt und Kosten das Traditionsfest auf dem Alten Meßplatz verhindert.

„Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir uns zur Absage entschlossen“, so Stalf auf Anfrage der Zeitung. Das Fest sei teuer, immer weniger Vereine seien zur Mitarbeit bereit. Viele der rund 50 Mitglieder sind zudem in einem höheren Alter. Jüngere, so vermutet Stalf, würden sich eher anderswo im Stadtteil engagieren. Unter den Einrichtungen ist die Konkurrenz mittlerweile groß: Ob Quartiermanagement, der neue Vereine „Neckarstadt Kids“ oder die vielen kulturellen Angebote – es gibt jede Menge Möglichkeiten, die Freizeit ehrenamtlich zu gestalten.

Welche Rolle kann in diesem Konzert also noch ein Bürgerverein spielen? Diese Frage wollen die Verantwortlichen bei einem Runden Tisch nach der Sommerpause mit Mitgliedern und interessierten Bürgern besprechen. Gibt es überhaupt noch einen Bedarf für ein solches Angebot? Und wenn ja, welchen? Wie sieht die Zukunft von Verein und Fest aus? Das seien Fragen, die geklärt werden müssten, so Stalf.