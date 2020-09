Campus-Projekt in der Neckarstadt-West: „Könnte als Modellprojekt dienen“

Das Campus-Projekt in der Neckarstadt-West ist ein ambitioniertes Bildungsvorhaben. Frank Schaller vom Initiativkreis erläutert, warum es dabei um mehr gehen muss als darum, Kinder nach der Schule im Ganztagesbetrieb zu betreuen.

Herr Schaller, Sie haben über Bildungsarmut promoviert. Was versteht man darunter?

Frank Schaller: Bildungsarmut lässt sich vor allem über die Dimensionen der absoluten Zertifikats- und Kompetenzarmut definieren. Absolut zertifikatsarm sind demnach alle Schüler, die ohne (Haupt-)Schulabschluss die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Im Schuljahr 2015/16 betraf das laut dem 4. Bildungsbericht der Stadt Mannheim 7,9 Prozent der Schüler, also grob jeden 12. Jugendlichen. Als absolut kompetenzarm werden Jugendliche bezeichnet, die in Kompetenztests (wie PISA oder VERA) im Lesen, in Mathematik und den Naturwissenschaften nicht die Mindeststandards erreichen (Kompetenzstufe II).

Heißt das, die Schüler können überhaupt nicht lesen?

Schaller: Nein. Diese Schüler sind keine Analphabeten. Sie sind aber zum Beispiel nicht in der Lage, die Hauptidee eines Textes zu identifizieren oder Textzusammenhänge zu begreifen. In der Neckarstadt-West erreichen je nach Schule, Schulform, Jahrgang und Kompetenzbereich teilweise 85 Prozent der Schüler nicht die Mindeststandards. Generell gelingt es diesen Heranwachsenden später nur schwer, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Die Folgen sind gravierend. Betroffen sind nahezu alle persönlichen Lebensbereiche, die Erwerbschancen, das Einkommen, politische und soziale Einstellungen – also Teilhabe sowie die Ökonomie.

Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen?

Schaller: Betroffen sind vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien. Bildungsarmut überträgt sich innerhalb einer Familie oftmals auf die Kinder, zu den entscheidenden familiären Risikofaktoren zählen dabei die Bildungskarriere der Eltern sowie die frühen Unternehmungen der Eltern mit ihren Kindern innerhalb und außerhalb der Familie. Jugendliche mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Elternhäusern tragen hierbei besondere Risiken der Bildungsarmut. Migrationsspezifische Ursachen wie eine andere Herkunftssprache und damit einhergehende Sprachprobleme sind also ebenso relevant. Tendenziell scheint es jedoch so, dass die soziale Herkunft migrationsbedingte Ungleichheiten überlagert.

Was bedeutet dies nun für die sogenannten Vielfaltquartiere, wie die Neckarstadt-West?

Schaller: In der Neckarstadt-West konzentrieren sich vor allem Kinder und Jugendliche, die sowohl einen Migrationshintergrund haben als auch überdurchschnittlich oft aus bildungsfernen Elternhäusern stammen. Leistungsstarke Schüler mit guten Schulleistungen wechseln auf Gymnasien in anderen Stadtteilen. Folgen sind oft nachweisbar: Die Schulen haben eine schlechtere Qualität, das Lehrpersonal ist weniger motiviert, die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft ist ungünstig und das Prestige der Schulen und Schulklassen ist oft gering.

Diese Erkenntnisse lassen sich aber nicht unmittelbar auf die vier Schulen im Stadtteil übertragen?

Schaller: Genau. Ich kenne im Stadtteil zahlreiche Lehrerkollegen und Schulleiter, die sehr motiviert sind und die Schulentwicklung vorantreiben. Die Schulen können jedoch nur mit den Rahmenbedingungen und Ressourcen arbeiten, die zur Verfügung stehen.

Jetzt sind wir bei dem Campus-Projekt. Was ist der Anspruch?

Schaller: Der Campus Neckarstadt-West steht den Kindern und Jugendlichen, neben der Familie und Schule, als „dritter Ort“ zur Verfügung und kann sofort und an vielen Orten flexible Angebote in den Themenbereichen Kultur, Ernährung, Freizeit, Bewegung, Gesundheit und Prävention unterbreiten. Campus soll hierbei ein Netzwerk zwischen Kindergärten, Schulen, Vereinen, Organisationen, Initiativen, Unternehmen und Ehrenamtlichen (Mentoren) herstellen und hierdurch zu Synergieeffekten führen. Campus könnte für die Lehrkräfte eine unbürokratische Anlaufstelle zur individuellen Diagnostik und Förderung werden. Eine Campus-Krankenschwester könnte Gesundheitsprävention betreiben, LRS- und ADHS-Experten Förderbedarfe erkennen, ein Mitarbeiter des Jugendamts beim Antrag von Bildungs- und Teilhabepaketen helfen, ein Elterncafé dem Austausch dienen.

Also geht es um weit mehr als ein Ganztagesangebot an den Schulen?

Schaller: Der Initiativkreis Neckarstadt-West ist der Auffassung, dass es im Stadtteil sowohl qualitativ hochwertige Ganztagsschulen als auch außerschulische Rahmenbedingungen braucht, um die Bildungsungerechtigkeit zu reduzieren. Bildungs- und Freizeitangebote könnten über Campus den Jugendlichen auch abends (nach der Schule), an Wochenenden oder in den Ferien zur Verfügung stehen. Campus könnte mehr als eine Schulergänzungsleistung sein, nämlich ein Bekenntnis von Mannheim, die Besonderheit dieses Vielfaltsquartiers durch mehr Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit wertzuschätzen. Diese Entwicklung setzt politische Planungsentscheidungen der Stadtentwicklung und Ressourcen der Stadt und des Landes voraus. Campus könnte hierbei als großes Modellprojekt für ganz Baden-Württemberg dienen.

