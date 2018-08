CDU begrüßt Geld für den Erlenhof

Um den sozialen Zusammenhalt in den Quartieren zu stärken, fördert das Wirtschaftsministerium das Jugendhaus Erlenhof mit 24 000 Euro. Die Stadt stockt den Betrag, wie berichtet, auf 40 000 Euro auf. Gefördert werden Angebote für Kinder und Jugendliche, die neu aus Osteuropa in die Neckarstadt zugewandert sind und besondere Probleme haben. „Besonders wichtig für die Neckarstadt ist die Stärkung von bewährten und lange bestehenden Einrichtungen im Stadtteil“, freut sich CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz über die Unterstützung. Auch der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU), der das Jugendhaus erst vor kurzem zusammen mit den Neckarstädter Bezirksbeiräten besuchte, freut sich über die Finanzspritze aus Stuttgart: „Erlebnispädagogische Angebote, eine Fahrradwerkstatt oder auch Sport, Tanz und Musik sind am besten dort aufgehoben, wo wir auf langjährige Erfahrung und Kompetenz im Stadtteil bauen können.“ aph

