CDU begrüßt Westwind

Entwickelt sich der Immobilienmarkt in der Neckarstadt-West in die richtige Richtung? Dieser Frage gingen CDU-Mitglieder bei einem Treffen im Platzhaus nach. Anlass dafür sind die Diskussionen rund um das Westwind-Ideenpapier des Bürgervereins und die Kritik am Kiosk Alphorn-/Dammstraße. Die von dem Familienunternehmen Hildebrandt &Hees, dem Netzwerk Wohnumfeld und einem grünen Stadtrat unterstützten Vorschläge werden von der CDU begrüßt.

Engagement nötig

„Die Neckarstadt West ist nur dann attraktiv, wenn sich die Vielfalt der Menschen im Quartier auch unter den Mietern widerspiegelt. Daher benötigen wir attraktive Wohnungen für Menschen aller Alters- und Einkommensschichten“, so Christian Stalf, Vorsitzender der CDU Neckarstadt. Das Engagement Privater sei dafür ein Baustein. Diese Aufgabe könne nicht alleine von GBG, Lokaler Stadterneuerung (LOS) und Stadt gestemmt werden. „Dafür benötigen wir auch die Unterstützung von verantwortungsvollen Unternehmern“, ergänzt Stalf. Wenn jemand privat investiere, neuen Wohnraum schaffe oder saniere, sei das gut.

CDU-Bezirksbeirätin Karin Urbansky: „Die von den Westwind-Beteiligten erworbenen Immobilien in der Elfen-, Riedfeld- oder Bürgermeister-Fuchs-Straße waren heruntergekommen und nicht mehr attraktiv. Sie sind gekauft worden und strahlen nun in neuem Glanz.“ Moderate Preissteigerungen seien da nachvollziehbar. Sie dürften nur nicht zur Verdrängung vorhandener Mieter oder übertriebenen Preisen führen. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020