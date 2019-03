CDU sieht Mehrbedarf

Die CDU fordert nach der Aktion auf den Planken auch eine Spezialreinigung für den Alten Meßplatz in der Neckarstadt. Wie berichtet, wurde der Bodenbelag in der Einkaufsmeile noch vor Beendigung der Gesamtbaumaßnahme einem Frühjahrsputz unterzogen. „Wir fordern diese Intensivreinigung auch regelmäßig für den Alten Messplatz“, so CDU-Bezirksbeiratssprecherin Roswitha Henz-Best. „Diese Reinigung muss sich auch auf die Breite Straße erstrecken, die ja die Neckarstadt mit der Innenstadt verbindet“, ergänzt Bezirksbeirätin Karin Urbansky.

Die Sauberkeit der Steine auf dem Alten Messplatz sorgte immer wieder für Ärger. Bei der Neugestaltung 2007 wurde der Innenbereich als Festplatz ausgewiesen, aber mit empfindlichen Steinen aus China gepflastert. Die spätere Durchführung von Festen führte zu einer übermäßigen Verschmutzung der Steine. „Uns ist absolut unerklärlich, warum die Stadt aus der Kritik an den Steinen auf dem Alten Messplatz und nach der Neupflasterung der Breiten Straße nichts gelernt hat“, findet CDU-Bezirksbeiratssprecher Christian Stalf. red/aph

