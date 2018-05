CDU will Bäume im Quartier erhalten

Anzeige

„Die Neckarstadt wäre ein grüner Urwald, wenn es nach uns ginge“. Mit diesen Worten begrüßten Vorstandsmitglied Andreas Schöber und Geschäftsführerin Elke Dünnhoff die CDU-Neckarstadt im Umweltforum Mannheim. Der Besuch der Christdemokraten kam über die Vermittlung ihres Mitglieds Peter Grosse zustande.

Das Umweltforum in der Käfertaler Straße ist als Zusammenschluss von 15 Umwelt-, Naturschutz- und Verkehrsverbände in Mannheim tätig. Es wirkt bei umweltrelevanten Planungen der Stadt mit. „Der Erhalt von Bäumen im Stadtteil ist uns wichtig. Er trägt stark dazu bei, dass die Neckarstadt über grüne Rückzugsräume zum Erholen verfügt“, sagte Christian Stalf, CDU-Ortsvorsitzender, zu Beginn des Gesprächs.

Ersatzpflanzungen dokumentieren

Andreas Schöber und Elke Dünnhoff berichteten über die Arbeit des Umweltforums. „Wir setzen uns für mehr Grün in der Stadt, Verkehrsberuhigung und eine Verringerung des Parkraumdrucks in der Neckarstadt ein“, berichtete Andreas Schöber. Diese Aufgabe sei nicht leicht zu realisieren, „weil dafür von der Stadt viel Geld in die Hand genommen werden müsste“.