CDU will Räume für Vereine

Die CDU in der Neckarstadt fordert Räume für Vereine und Jugendliche vor Ort. Das geht aus einer öffentlichen Mitteilung der Partei hervor. Demnach betonten die Christdemokraten beim März-Stammtisch im Platzhaus, dass es wichtig sei, das ehrenamtliche Engagement im Stadtteil zu stärken. „In der Neckarstadt fehlt es vor allem an zweierlei: Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche und für Vereine“, benannte Christian Stalf, CDU-Ortsvorsitzender und Bezirksbeiratssprecher Neckarstadt-West, die Situation, die seit Jahren immer wieder von den Beteiligten beklagt wird.

Pleite mit dem Neujahrsempfang

Christian Stalf sieht bei der Lösung des Problems die Stadt Mannheim in der Pflicht: Sie solle die Vereine fördern und damit auch das Ehrenamt stärken und es „nicht bei Sonntagsreden belassen“. Eine Möglichkeit wäre, so Stalf, städtische Räume für Vereinsveranstaltungen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Er erinnerte an die Diskussion um den diesjährigen Neujahrsempfang des Bürgervereins (wir berichteten). Der konnte nicht mehr in der Alten Feuerwache stattfinden, weil der Verein die Miete nicht aufbringen konnte.

„Vor allem in der kalten Jahreszeit benötigen auch die Jugendlichen in der Neckarstadt Räume, in denen sie sich nach der abendlichen Schließung der Jugendhäuser aufhalten können“, waren sich die Bezirksbeiratssprecherin Roswitha Henz-Best und Kollegin Karin Urbansky einig. „Wir brauchen in der Stadt eigentlich ein Budget, um die Vereine effektiver als bisher zu unterstützen“, erklärte CDU-Fraktionschef Claudius Kranz, der bei der Sitzung Gast war.