Concordia 1882 sucht Sänger

Der Mannheimer Gesangverein Concordia 1882 e.V. plant eine Teilnahme an der Veranstaltung Heidelberg singt beim Heidelberger Frühling und sucht für das Projekt Sänger. Geprobt wird am 12., 19. und 26. März, jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im großen Saal des Ida-Scipio Heims in der Neckarstadt, Murgstraße 2-6. Zum Abschluss winkt der Auftritt in Heidelberg am 30. März mittags in der Kulturbrauerei. Die Teilnahme am Projekt ist unverbindlich. Informationen gibt es beim Gesangverein Concordia, Rolf Bender, Tel. 0621/31 33 43, Email: rodoben@t-online.de oder Curt Bangert, Tel. 0151/70 83 24 78, Email: drquba@t-online.de. Informationen auch unter www.concordia-mannheim.de. aph

