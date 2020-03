„Da unterscheiden wir uns vom normalen Vermieter“

Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG baut ihr Engagement im Problem-Stadtteil Neckarstadt-West aus. Zum einen führt das kommunale Unternehmen nach dem überraschenden Rückzug der Diakonie das Gemeinwesenprojekt Rainweidenstraße/Untermühlau in Eigenregie weiter. Mit dem Abschluss der Modernisierungsarbeiten in dem Gebiet sei die Arbeit nicht überflüssig, sagen GBG-Chef Karl-Heinz Frings und der Leiter des GBG Sozialmanagements, Stefan Möhrke-Eberhardt. Zum anderen übernimmt die GBG die Modernisierung und den Ausbau des Kaisergartens zum Kinder- und Jugendbildungshaus.

„Soziale Arbeit unersetzlich“

In Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen brauche man die soziale Vor-Ort-Arbeit dringend, erklärt Frings den Einsatz: Die Neckarstadt-West müsse viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen aufnehmen. Die Fluktuation ist hoch, die Armutsquote liegt bei Kindern über 35 Prozent. Wer kann, zieht weg. Das Quartier erneuert sich quasi alle fünf Jahre. „Um Menschen zu integrieren, ist soziale Arbeit da unersetzlich, so der GBG-Chef.

Das städtische Unternehmen kann dabei auf die Erfahrung von 15 Jahren „Soziales Management“ bauen. Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, Schlichtung bei Konflikten, Anpassung des Wohnraumes bei Krankheit oder Behinderung, Besuchsdienste sind einige der zahlreichen Angebote. „Eine gute Wohnung nutzt nichts, wenn das Wohnumfeld nicht stimmt“, erläutert Frings die Motivation dahinter. Mehr noch: Wohnraum, Freiraum, Infrastruktur – all dies müsse stimmen, um attraktive urbane Räume zu schaffen, in denen Menschen gerne leben wollten. „Wir wünschen uns zufriedene Mieter, die sich in ihrer Wohn- und Lebenssituation wohlfühlen. Die Verantwortung dafür endet hierbei nicht bei Unterzeichnung des Mietvertrages“, so Frings und Möhrke-Eberhardt: „Da unterscheiden wir uns eben vom normalen Vermieter.“

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt wurden in der Untermühlaustraße elf Gebäudekomplexe mit je 18 Wohnungen saniert. In der Rainweidenstraße kamen 449 weitere Einheiten hinzu. Ziel war es, preiswerten Wohnraum (heute 5,70 bis 5,90 Euro Pro Quadratmeter) für Menschen mit geringem Einkommen zu erhalten. Das integrierte Entwicklungskonzept umfasste aber auch: Bewohnerversammlungen, Hausaufgabenhilfe, Sprach- und Integrationskurse, Kontakte zum Jugendhaus Erlenhof, Berufsberatung. Zuletzt wurde mit dem Projekt „Urban Gardening“ der Wunsch der Mieter nach Bewohnergärten wahr.

Lob für die Diakonie

Die Diakonie-Mitarbeiter, die die Gemeinwesenarbeit seit 2011 aufgebaut hatten, hätten „große Fußspuren hinterlassen“, würdigt Stefan Möhrke-Eberhardt die Arbeit. Nun werde man die Strukturen weiter entwickeln. Die GBG hat die Stelle ausgeschrieben, 20 Interessenten haben sich beworben, erste Gespräche laufen.

Ein weiteres Projekt ist der 3,35 Mio. Euro (1,8 Mio. aus Städtebaufördermitteln) teure Umbau des Gemeindesaals Kaisergarten zum Bildungshaus. Um Kinder zu fördern, sollen dort bereits im Stadtteil vorhandenen Angebote (Campus Neckarstadt) gebündelt werden. Träger der Einrichtung mit 400 Quadradratmetern Nutzfläche, einer Bühne sowie zwei Gemeinschaftsräumen ist künftig das Jugend- und Gesundheitsamt der Stadt (monatliche Betriebskosten 2853 Euro). Bis zu 100 Mädchen und Jungen vor allem im Grundschulalter könnten im Kaisergarten nachmittags betreut werden. Eigentümer des Gebäudes ist die GBG, das Grundstück überlässt die Kirche dem Unternehmen 99 Jahre auf der Basis des Erbbaurechts.

