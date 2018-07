„Das hat sich wirklich gelohnt“

Anzeige

Die Abkühlung durch den erwarteten Gewitterschauer blieb aus, dafür waren am vergangenen Wochenende in der Neckarstadt-West die schattigen Plätze besonders gefragt: zum Beispiel unter dem Sonnensegel vor dem Café Langer oder mit den Füßen im Planschbecken vor dem Café Klokke. Rund um die Mittelstraße folgten Bewohner und Besucher dem Ausruf „Go West!“ und entdeckten den Stadtteil – oder plauderten mit Nachbarn bei Weißwein oder Rhabarberschorle.

Die Idee zum Fest sei im vergangenen Jahr entstanden, erklärt am Samstag Swetlana Hermann, eine der Inhaberinnen des „Klokke“. Damals hatte die Diskussion um die angebliche „No-go-Area“ (Viertel, das man meidet), die die Neckarstadt-West sein soll, neuen Schwung bekommen. Man habe dem etwas entgegensetzen und sagen wollen: „Nein, das ist keine No-go-Area, im Gegenteil: Go West!“ Geh’ in den Westen also. So wolle man auch die Bewohner zusammenbringen: „Wir hoffen, dass sich das Fest etabliert und Menschen sich hier treffen können.“ Die Klokke-Inhaberinnen koordinieren das Nachbarschaftsfest gemeinsam mit Julia Sattler, Managerin des Kreatvwirtschaftszentrums Altes Volksbad. Insgesamt 13 Veranstalter beteiligen sich: vom Döner-Laden bis zur Geschichtswerkstatt. „Das Fest ist super“, findet die zehnjährige Bianca, „so kann man zeigen, was es in der Neckarstadt-West alles gibt.“ Sie und ihre Mutter wohnen gerne im Stadtteil – wobei sie gleich einschränken: Im Dunkeln könne man es auf der Straße schon ab und zu mit der Angst zu tun bekommen.

In diesem Jahr schlendern bei „Go West“ weniger Menschen durch den Stadtteil als bei der Premiere 2017. Am frühen Abend füllt es sich aber an vielen Stellen – vor allem rund um den Kiosk, der seit einem Jahr Leben und Trubel an den Neumarkt bringt. Trommelgruppen und der Männergesangsverein Flora sorgen dort für teils unerwartete Töne.