„Das ist eine klare und mutige Entscheidung“

Alles Werben und Bitten der vergangenen Wochen um Unterstützung sowie die Suche nach neuen Mitgliedern fruchtete am Ende nicht: Der Bürgerverein Neckarstadt wird sich nach 30 Jahren Arbeit zum Wohl von Mannheims größtem Stadtteil auflösen. Das haben die Verantwortlichen im Noch-Vorstand bei einer Sitzung im Wirtshaus Uhland beschlossen. Den Neujahrsempfang wird es nicht mehr geben.

„Es macht keinen Sinn, den Verein führungs-, ziel- und leblos im Stadtteil vor sich hin existieren zu lassen“, so die Vorstandskollegen Holger Keck, Olaf Kremer, Christian Stalf und Karin Urbansky. Schon länger ist klar: Sie wollen nicht mehr kandidieren, Nachfolger wurden trotz intensiver Suche bei drei öffentlichen Runden nicht gefunden. Deshalb habe man auf der Versammlung schweren Herzens den Antrag eingebracht, nach Paragraf 13 der Satzung den Verein aufzulösen. Die Mitgliederversammlung folgte dem Antrag einstimmig. Stalf: „Alle Anwesenden waren sich einig, dass dieser Schritt sehr bedauerlich ist. Er ist aber konsequent und augenscheinlich notwendig.“ Denn schon länger schwächelt der Verein. Das Stadteilfest musste abgesagt werden, der traditionelle Neujahrsempfang stand auf der Kippe. Es fehlte an Nachwuchs, die Mitgliedschaft ist überaltert – zuletzt ließ kaum mehr etwas bewegen. Politisch schon gleich gar nicht.

Jede freie Minute geopfert

Dabei hatte der Bürgerverein in seinen guten Zeiten 100 bis 150 Mitglieder. Zur Tradition gehört vor allem der Neujahrsempfang im Stadtteil, der seit vielen Jahrzehnten jeweils in der ersten Januarwoche in der Alten Feuerwache stattfindet, und auch das Neckarstadtfest. Über Jahrzehnte erreichten die Mitglieder viel für den Stadtteil: So wurde das Aktionsbündnis Alter Messplatz gegründet, der Platz mitgestaltet. Man kämpfte für das Quartiermanagement, organisierte Podiumsdiskussionen und beteiligte sich an der Kulturaktion Lichtmeile. Doch heute sind nur noch 48 Mitglieder übrig.

Vor allem der Abgang von Franziska Cussnick und ihrer Mannschaft 2008 hinterließ eine Lücke: Kein Thema, bei dem die agile Vorsitzende nicht mitmischte, keine Herausforderung, die sie nicht annahm. Über Jahre opferte sie, die heute im Fachbereich Gesundheit bei der Stadt arbeitet, jede freie Minute. So zum Beispiel 1997, als sie ein Jahr nach der Gründung des Vereins „125 Jahre Neckarstadt“ das Stadtteiljubiläum mit vier Großveranstaltungen durchzog. Ein Riesen-Aufwand.

Der Bürgerverein, damals bankrott, wurde danach saniert: 1998 übernahm Cussnick den Vorsitz, der Verein „125 Jahre Neckarstadt“ ging im Bürgerverein auf. Durchatmen kam nicht in Frage. Das Stadtjubiläum warf seine Schatten voraus, Cussnick wirkte über Jahre als Initiatorin und Motor im Beteiligungsverfahren, zog Strippen vor allem Richtung Rathaus. 2008 scheiterte dann aber der Versuch, die Vereinsarbeit wieder stärker inhaltlich auszurichten. Stattdessen setzten die Mitglieder durch, das teure, arbeitsintensive Stadtteilfest beizubehalten – ein für den Vorstand wenig zukunftsträchtiges, kostspieliges Unterfangen. Der Rückzug leitete im Rückblick den Niedergang ein. Ein derart intensives bürgerschaftliches Engagement wurde nie mehr erreicht. Den Verein auszulösen, „ist eine klare, richtige und mutige Entscheidung“, dankt Cussnick, die Ehrenvorsitzende ist, den Verantwortlichen. Der Bedarf für das Format sei einfach nicht mehr vorhanden.

Am Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr, findet im Bürgerhaus Neckarstadt-West eine außerplanmäßige Mitgliederversammlung zur Auflösung des Bürgervereins statt. Falls die nötige Dreiviertelmehrheit für die Auflösung verfehlt wird, folgt Mittwoch, 19. Dezember, 19.30 Uhr, ebenfalls im Bürgerhaus erneut eine außerplanmäßige Mitgliederversammlung mit finalem Beschluss.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018