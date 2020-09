„Das ist schon beängstigend“

Müll in Hausecken und auf Straßen, der Gehweg mit Abfall bedeckt: In der Neckarstadt-West reißen Beschwerden über die wilden Ablagerungen von Urat im Quartier nicht ab. Und auch mit den Hygieneregeln sei es schwierig, klagt die Bürgerinitiative und fordert mehr Kontrollen. Die Stadt stellt derweil mobile Testangebote für Reiserückkehrende sowie Mitarbeitende in Schulen,

...