Dritter Radworkshop

Wie wechselt man einen Fahrradschlauch und wann wird es Zeit, die Kette oder die Bremsbeläge zu erneuern? Alle Fragen rund um das Thema Fahrradreparatur werden bei den „Do-It-Yourself-Rad-Workshops“ an der Radstelle auf dem Gelände vom „ALTER“, Dammstraße, am alten Messplatz beantwortet. Der nächste Workshop findet am Freitag, 6. September 2019, von 15 bis 19 Uhr, statt. Unter professioneller Anleitung der Fahrradwerkstatt Basement Bikes lernt man, wie man das eigene Fahrrad pflegt und sich bei einer Panne selbst helfen kann. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der kostenfreie Service ist ein Angebot der Stadt Mannheim. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.09.2019