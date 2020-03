Einiges erreicht

Den Einzelhandel in der Mittelstraße fördern, für gute Bildungsangebote sorgen, Kunst und Kultur ausbauen, die Bewohner einbinden: 2007 hatte sich der neue Quartiermanager in der Neckarstadt-West, Gabriel Höfle, viel vorgenommen. Um den Stadtteil weiter voranzubringen, wollte er die Zusammenarbeit mit den Bürgern und Gruppen vor Ort weiter intensivieren. Dabei konnte Höfle – zuvor als SPD-Vorsitzender und Bezirksbeirat bekannt – auf dem aufbauen, was sein Vorgänger Saliou Gueye aufgebaut hatte: Stadtteilgruppe, Arbeitskreise, dazu ein Bürger-Büro in der Mittelstraße. Ziel war, noch stärker die Sorgen und Nöte der Menschen zu berücksichtigen, mehr Transparenz ins Netzwerk-Geschehen zu bringen und die Arbeitskreise mit den Bezirksbeiräten besser zu verzahnen. Das ist nur teilweise gelungen, weil sich Höfle vor allem als Mittler hinter den Kulissen verstand. Öffentlich hat er selber kaum Position bezogen – ein Kommunikationsmanko, das dazu führte, dass Früchte seiner Arbeit andere einheimsten und er selber meist nicht im Rampenlicht stand.

Dabei hat Höfle etliches angeschoben, wusste, welche Instrumente im Rathaus und anderswo zur Verfügung stehen, um Bürger-Anliegen aufzugreifen. Stadt und Neckarstädter haben ihm jedenfalls zu verdanken, dass sich in dem Stadtteil endlich einiges bewegt – auch wenn heute meist die Lokale Stadterneuerung (LOS) als Etikett erscheint.

Stadt und MWSP haben mit LOS die Steuerung und das Kommando über die Themen an sich gezogen, den Freien Trägern bleibt anscheinend (nur) die Gemeinwesenarbeit. Neue Quartiermanager, so ist zu befürchten, müssen sich in diese Strukturen fügen. Ein partnerschaftliches Zusammenwirken auf Augenhöhe – auch mit den Bürgern – wird da nicht einfach werden. Vom neuen Koordinator im Rathaus hängt ab, ob dies dennoch, und hoffentlich besser als zuvor, gelingen wird. Zu wünschen wäre es. Denn die Stadtteile stehen nach wie vor vor großen Aufgaben. Friedliches Zusammenleben auf der Basis unserer demokratischen Grundordnung, gleiche Chancen und Lebensverhältnisse, dazu die Verkehrswende sind nur einige Stichworte im Konzert der Herausforderungen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020