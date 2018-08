Eltern beklagen die Lage im Jugendhaus

Anzeige

Auf dem ungepflegten Erlenhof-Sportplatz breche man sich die Beine, heißt es weiter. Der Weg zwischen Sportplatz und Jugendhaus sei zudem mangels Beleuchtung ein Angstraum für Kinder und Erwachsene, zumal dort auch gedealt werde. Auf anderen Spielplätzen, wie beispielsweise dem Postspielplatz an der Draisstraße, sei Fußball verboten. „Alles wird hier immer kinderungerechter und feindlicher, alles ist verboten, sollen die Kinder immer nur leise gestellt werden oder nur daheim sitzen?“, fragten die Mütter. „Deshalb gibt es das Jugendhaus, eine wichtige Einrichtung für die Neckarstadt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer. Auch er hat hier Cowboy und Indianer gespielt. Stadtrat Thorsten Riehle erklärte: „Wir werden das Jugendhaus Erlenhof unterstützen, damit es seine Arbeit in der Qualität, die es auszeichnet, fortsetzen und ausweiten kann.“ Um die Situation zu verbessern und sicherer zu machen, schlug er beispielsweise Urban Gardening vor sowie eine LED-Leuchte. Stadtrat Reinhold Götz erklärte: „Das Jugendhaus braucht mehr Personal – vor allem für den Abenteuerspielplatz, der in Größe und Herausforderungen mit keinem anderen in der Stadt vergleichbar ist.“ Kinder bräuchten Räume, wo sie sich treffen könnten. Hoffnung setzt Götz auf den angekündigten Umbau des Kaisergartens der Herz-Jesu-Kirche. „Dann gibt es in der Neckarstadt mehr Platz für die Aktivitäten von Kindern und mehr Freiräume.“

