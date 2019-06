Entspanntes Flair am Neckar

Bernadette la Hengst am Neckar. © has

Die Sitzplätze an den Neckarstufen waren schon eine Stunde vor Konzertbeginn fast alle besetzt. Einerseits lockte ein warmer Sommerabend. Andererseits begeisterte der Soundcheck, den Bernadette la Hengst (Gitarre), Claudia Wiedemer (Cello) und Nick Nuttal (Gesang und Synthesizer) anstimmten, die Zuhörer. Im Gepäck hatte die Musikerin, die kaum in eine Musikschublade passt und die in ihren Texten immer eine Botschaft vermittelt, ihr neues Album „Wir sind die Vielen“. Bernadette la Hengst komponierte einige der Vielen-Songs auf einer Reise zwischen Madrid und Casablanca in einem Hippie-Bus, wie sie selbst sagte. Aus dem heraus eröffnete sie 2016 das Café Europa, um dort Liebeslieder mit Passanten zu schreiben.

Ein Jahr später ging sie dann in Beirut auf musikalische Spurensuche. Ihre Eltern hatten dort in den 1960ern gelebt. „Mein ältester Bruder ist in Beirut geboren, während mein Geburtsort in Ostwestfalen ist“, so die Musikerin, die auch als Theaterregisseurin arbeitet. So handelt ein Lied von der Schönheit und Hässlichkeit dieser Stadt. Die Roadmovie-Songs „I am art“, „À Beirut“ und „Wherever I’m going“ nehmen die Zuhörer mit auf diese Reise zwischen Okzident und Orient. „Save the world with this melody“ fordert dagegen auf, sich für den Klimaschutz zu engagieren.

Bernadette la Hengst, die wirklich so heißt, kann getrost als feministische Unterhalterin mit Mainstreamappeal bezeichnet werden. Klanglich geht es bei ihr überwiegend sonnig zu, gesanglich dagegen herrscht eher ein heiter bis wolkiges Timbre, das mal manchmal arg prononciert nach leichter Muse klingt, mal schwer nach gewissenhaftem Songwriting. So war es nicht verwunderlich, dass die Zeit allzu schnell verging. Zwei Zugaben wurden noch gegeben. Zuhörer Daniel meinte: „Das war ein schönes Konzert, manchmal klang es auch ein wenig schräg. Es war sehr abwechslungsreich. Schön, dass das hier an der Neckarwiese stattfindet. Da kann jeder zuhören, der will.“ has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019