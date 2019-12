Erneute Abschleppaktion

Drei Teams des Rathaus-Fachbereichs Sicherheit und Ordnung werden am heutigen Freitag, 13. Dezember, von 20 bis 24 Uhr erneut eine Auto-Abschleppaktion in der Neckarstadt-West starten. Das kündigt die Stadt an. Ein besonderes Augenmerk legen sie demnach auf sicherheitsrelevante Parkverstöße und Fahrzeuge, die auf Gehwegen, an unübersichtlichen Ecken oder in Feuerwehrzufahrten abgestellt sind. Die Aktion wird als Teil des Projekts „Sichere Neckarstadt“ von der Polizei unterstützt. Die Bilanz aus den ersten neun Monaten mit knapp 12 700 verwarnten Falschparkern und 200 abgeschleppten Fahrzeugen in der Neckarstadt zeigt laut Verwaltung, dass Parkverstöße keine Seltenheit seien. lbr

