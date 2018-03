Finanzspritze fördert die Kulturarbeit im Stadtteil

Anzeige

Arbeit an aktuellen Problemen

Annette Dorothea Weber berichtete stolz, dass das Community art Center ein Ort der Begegnung – ein Zentrum für Dialog- und Veränderungskunst sei. Künstler verschiedener Sparten (Musik sowie darstellende und bildende Kunst) tragen von dort aus aktivierende Kunst in den Stadtteil hinein – zum Beispiel in Kindergärten und Schulen, aber auch in Seniorenheime. Sie arbeiten, laut Weber, dabei mit künstlerischen Mitteln an aktuellen Themen und Problemen in der Nachbarschaft, machen sie dadurch sichtbar. Weber: „Die Künstler versuchen, Brücken zu bauen, auch über den Stadtteil hinaus“.

Und wie geschieht das konkret? Weber wies auf die aktuellen Projekte 2018 hin: Ein Beispiel ist der Theaterworkshop „Ein Hut, ein Stock, ein Zauberschirm“ seit Anfang des Jahres mit Drittklässlern an der Neckarschule. Das Theaterstück wird im Juni im CaCm Premiere feiern. Das Winterkonzert von „Musik-Welten“ fand jetzt erstmals in der Diakoniekirche Luther statt mit über 30 Musikern und Ensembles aus der Neckarstadt.

„Mit unserer künstlerischen Arbeit treten wir nicht zuletzt angesichts des wachsenden Rechtspopulismus, ein für eine demokratische Kultur der Gleichwertigkeit“, erklärte Weber. Mit dem Theaterstück: „Rechts: ex und pop – oder Eine Proklamation für die Demokratie“ gehen sie vom 3. bis 11. April auf eine Gastspielreise durch verschiedene Städte in Deutschland – mit einer Abschluss-Vorstellung an der Eberhard-Gothein-Schule in Mannheim.

Auch mit anderen Kulturinstitutionen in Mannheim arbeitet das CaCm zusammen. Höhepunkt ist das Kulturfestival „Von Elf bis Elf“ der Initiative „Kultur am Alten Messplatz am 22. April von 11 bis 23 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.02.2018