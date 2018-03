Gebündelte Klangkräfte

Anzeige

Mannheim.In der anfangs stockdunklen Kirche dröhnte die majestätische Orgel. In einer Improvisation von Organist Wolfram Sauer. Bis auf einmal Akkordeon-Spieler Tobias Escher auf seinem pechschwarzen Instrument spielend von hinten vor zum Altar marschierte. Wo Akkordeon-Mann Escher zusammen mit Schlagwerker Peter Hinz in einem Dialog die Nummer „Man in a hat“ zu Gehör brachte. Während der Altarraum allmählich mit einer Lichtinstallation erleuchtete. Wie viele künstlerische Talente im Stadtteil Neckarstadt-West leben, davon vermittelte das ungewöhnliche Experimentalkonzert „Musikwelten“ in der Diakoniekirche Luther einen bleibenden Eindruck.

„Wir haben kein Programm ausgelegt, weil wir Sie überraschen wollen. Hinterher bekommen Sie dann das Programm“, erklärte Moderatorin und Regisseurin Annette Dorothea Weber vom organisierenden „Community Art Center“. Von Opernsängerinnen über einen elektronischen Laptop-Gitarristen bis zur Lichtdesignerin und einem indischen Saiten-Virtuosen, all diese musikalischen Kräfte, die im Altbauviertel Neckarstadt-West wohnen, bündelte das choreografierte Konzert „Musikwelten“.

Schon „sehr sphärisch“

Über 30 kreative Musiker trafen in dem klerikalen Tempel aufeinander. Hoch oben auf der Empore, weshalb die zahlreich erschienenen Besucher die Hälse recken mussten, stimmte der gemischte Männerchor 1879 Oppau das Stück „Ave Maria“ des Komponisten Guilio Caccini an. „Den Chor habe ich schon während meines Studiums übernommen, vor ungefähr 15 Jahren“, begründete Dirigentin und Mezzosopranistin Barbara R. Grabowski, ebenfalls eine Neckarstädter Künstlerin, den Gastauftritt ihres Ensembles.