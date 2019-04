Gemeinde besonders geprägt

In den letzten 28 Jahren hat Pfarrer Ferdinand Schubert (Bild) in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in der Neckarstadt-West gewirkt. Nun verabschiedet ihn Dekan Ralph Hartmann am kommenden Sonntag, 7. April, 9.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche am Neuen Meßplatz in den Ruhestand. Zu den Gottesdiensten von Pfarrer Schubert kommen Gläubige nicht nur aus der Gemeinde, sondern aus ganz Mannheim und auch dem Umland.

„Wir danken Pfarrer Schubert für sein segensreiches Wirken, das die Glaubenslandschaft in Mannheim bereichert hat“, sagt Dekan Ralph Hartmann. Die missionarische, christozentrische Prägung seiner Tätigkeit habe der Paul-Gerhardt-Gemeinde ein deutliches Profil verliehen.

Erfahrungen in Kolumbien

Schubert hat sein berufliches Leben in Weinheim, Mannheim und Bogota verbracht. Nach seinem Pfarrvikariat in der Weinheimer Markusgemeinde, setzte er das Pfarrvikariat ab März 1983 in der Paul-Gerhardt-Gemeinde fort, die er ab Oktober 1983 verwaltete. 1985 wurde er zu deren Pfarrer berufen. 1988 wechselte er gemeinsam mit seiner aus Kolumbien stammenden Frau auf eine Auslandspfarrstelle in Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Den auf sechs Jahre angelegten Auslandseinsatz verkürzte er wegen der politischen Situation im Land auf drei Jahren und kehrte 1991 zurück an die Paul-Gerhardt-Gemeinde.

Stelle erneut besetzt

Die Pfarrstelle bleibt in vollem Umfang erhalten und wird zur Neubesetzung ausgeschrieben. Das ist möglich durch die Fusion der beiden Neckarstädter Gemeinden ab 1. Juli 2019 zu einer Gemeinde. Auch die 2,5 Pfarr- und die eine Diakonenstelle in der bisherigen evangelischen Gemeinde in der Neckarstadt bleiben in vollem Umfang erhalten.

Gleiches gilt für die renommierte Kirchenmusik und die Kantorenstelle, die vakant wird, wenn Kirchenmusikdirektorin Christiane Brasse-Nothdurft im Sommer 2020 in den Ruhestand geht. „Uns ist wichtig, dass die profilierte inhaltliche Arbeit in der Neckarstadt weitergeführt wird“, betont Dekan Ralph Hartmann. dv

