Gemütliches Picknick mit Livemusik

Sommerzeit ist Picknick-Zeit – und was gibt es Schöneres als ein gemütliches Beisammensein im Grünen bei sommerlichen Getränken und mitgebrachten Snacks, das von einem bunten Programm feinster Livemusik untermalt wird? Diese stimmungsvolle Atmosphäre konnten kürzlich die Besucher des musikalischen Picknicks „Musik-Welten“ am Neumarkt erleben, zu dem das Community Art Center Mannheim in diesem Jahr bereits zum fünften Mal einlud.

Dabei handelte es sich um ein choreographiertes Sommerkonzert, bei dem die teilnehmenden Künstler nicht nur das Publikum, sondern auch sich gegenseitig unterhielten: In einem temporeichen Dialog wechselten sich indische Klänge mit elektronischen Sounds ab und Rock- und Popsongs mit Balladen. Im Gegensatz zum klassischen Konzertformat gab es keine Bühne; stattdessen waren die Musikbands in weißen Pavillons untergebracht, die in kreisförmiger Anordnung den Quartiersplatz säumten.

Die Zuhörer, die zum Picknicken in der Mitte des Platzes eingeladen waren, wurden dadurch gänzlich von den Klängen umgeben und konnten so ein Musikerlebnis der ganz besonderen Art genießen.