Geograf spricht über Flächenverbrauch

Das Mannheimer Umweltforum lädt zu einem Vortragsabend ein in das Umweltzentrum, Käfertalerstraße 162, am Dienstag, 27. November, 19 Uhr, ein. Thema ist die Bevölkerungsentwicklung und der Flächenverbrauch. Sind Neubaugebiete für preiswerten Wohnraum geeignet? Wie viel Familienwohnraum brauchen wir zukünftig? Wohin entwickelt sich der Immobilienmarkt? Auf diese Fragen geht der Geograf Stefan Flaig vom Beratungsunternehmen Ökonsult aus Stuttgart ein. Anhand von neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes wird er den demografischen Wandel und seine Folgen für Mannheim beleuchten. Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit für Fragen und Diskussion. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018