Gewaltprävention als Strategie

„Wir bilden einen Kreis und zählen bis fünf. Wie viele sollen wir machen, machen wir zehn?“, erkundigte sich Trainer Frank Herrmann, der einen roten Gürtel trägt, bei den Mädchen und Buben, als der Kampfsportexperte seine Schützlinge anwies, sich für die bevorstehende Übungsstunde mit Liegestützen aufzuwärmen. Jeden Freitagnachmittag von 15 bis 16 Uhr treffen sich im großen Saal im ersten Stock des Vereinsheims von Aufwind e.V. sportbegeisterte Jugendliche zum Selbstverteidigungskurs in der vietnamesischen Kampfsportart Viet Vo Dao. Dort in der Lutherstraße im Stadtteil Neckarstadt-West fand eine Scheckübergabe der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord statt, wobei Filialleiter Joachim Freitag und Pressesprecher Rico Fischer das Aufwind-Team besuchten, um dem sozial eingestellten Verein eine Spende von 5000 Euro zu überreichen.

Ob ein warmes Mittagessen, die Betreuung von schulischen Hausaufgaben oder diverse Sportmöglichkeiten, das breite Angebot des gemeinnützigen Vereins Aufwind, der seit 2007 existiert und sich ausschließlich durch Spenden finanziert, gestaltet sich facettenreich. „Wir haben mehr Anfragen als freie Plätze für die Kinder“, bedauerte Erster Vorsitzender Stefan Semel. Wo die finanziellen Mittel der Eltern nicht ausreichen, möchte der Verein Aufwind helfen. In Bezug auf das im Stadtteil dringend notwendige Thema Gewaltprävention bietet das Aufwind-Team in Zusammenarbeit mit dem freiberuflichen Kampfsporttrainer Frank Herrmann seit sechs Jahren freitags einen Kurs in Viet Vo Dao an. „Doch nicht, um Gewalt zu lehren, sondern um sie zu vermeiden“, betonte Vorsitzender Semel. Mit den eingeübten Techniken wissen die Heranwachsenden zukünftig nicht nur, wie man sich körperlich zur Wehr setzt, sondern wie man ebenso eine brenzlige Situation verbal entschärft, bevor ein unfreiwilliger Konflikt mit körperlichen Handgreiflichkeiten eskaliert.

Mit Verstand und Geschick

Wie wehrt man einen Faustschlag ab, der unvermittelt auf dich zukommt? Mit dieser heiklen Frage beschäftigten sich die Mädchen und Jungen während der jüngsten Trainingsstunde in Viet Vo Dao. Gewalt mit Verstand und Geschick aus dem Weg gehen, das ist eine zentrale Strategie innerhalb des Kurses. „Dazu gehören wirkungsvolle Griffe und Schläge, doch vor allem der Aufbau eines starken Selbstbewusstseins, das in eine respektvolle Haltung von Körper, Sprache und Handeln übersetzt wird“, schilderte Trainer Frank Herrmann, der sein Wissen über diese spezielle vietnamesische Kampfkunst an die jüngere Generation weitergibt. In seinem Gewaltpräventionstraining lässt Frank Herrmann, der 49 Jahre alt ist, pädagogisch-therapeutische Inhalte einfließen. Dazu gehören auch Rollenspiele in sozialer Kompetenz.

Im Herbst 2018 hatte schon mal eine Spendenübergabe von 5000 Euro der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, deren Filiale sich im Stadtteil Neckarstadt-West seit März 2018 in der Max-Joseph-Straße befindet, an den Verein Aufwind stattgefunden. „Mit den 5000 Euro können wir in dem Viet-Vo-Dao-Kurs ein Jahr lang arbeiten“, freute sich Erster Vorsitzender Stefan Semel über die erneute Spende.

