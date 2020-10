Grüne zu Gast bei Amalie

Sechs Bezirksbeiräte der Neckarstadt-West besuchten jetzt die Beratungsstelle für Prostituierte Amalie. Bei dem Vorort-Treffen stellten die Leiterin der Beratungsstelle, Julia Wege, und Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werkes, die 2013 gegründete Einrichtung vor. „Ich bin davon beeindruckt, was Amalie im Stadtteil für eine Arbeit leistet“, so Bezirksbeirat Felix Schmedt (Grüne), der das Treffen initiiert hatte. Amalie setze sich für Menschen ein, die häufig Opfer von Ausbeutung und Missbrauch würden. „Vor allem jetzt in Coronazeiten muss es aufgrund der Schließung der offiziellen Etablissements für die Sexarbeiterinnen besonders schwer sein“, so Sophia Dittes (Grüne).

In materieller Not

Obwohl die Ausübung der Sexarbeit seit dem 12. Oktober im Land unter Auflagen wieder offiziell erlaubt ist (wir berichteten), hatten viele Frauen vor allem aufgrund finanzieller Zwänge trotzdem weitergearbeitet, wie die Politiker erfuhren. Andere reisten zurück in ihre Heimatländer oder gerieten in materielle Not. Gemeinsam mit Unterstützern stellte Amalie Sachspenden bereit. „Wir wünschen uns, dass es noch mehr Angebote gibt wie Amalie“, so Gledis Londo, ebenfalls Bezirksbeirätin. „Alle Sexarbeiterinnen sollten Unterstützung bekommen.“ aph

