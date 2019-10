Grundlagen zum Christsein lernen

Ab Dienstag, 15. Oktober, bietet die Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt immer am 1. und 3. Dienstag im Monat von 18 bis 20 Uhr im Café der Diakoniekirche Luther Grundlagen zum Christsein an. Es ist ein herzliches „Willkommen!“ allen Fragenden, Neugierigen, Anfängerinnen und Anfängern oder Interessierten an den Grundthemen des Glaubens und des Christseins. Der Abend beginnt mit gemeinsamem Essen, es gibt einen thematischen Einstieg, gemeinsam liest man in der Bibel und anschließend ist Zeit zum Gespräch. Vor dem Altar endet der Abend mit einem gemeinsamen Abendgebet. Weitere Informationen bei Diakonin Andrea Weiß, Tel. 0621/97 60 46 92. aph

