Händeringende Suche nach neuen Mitgliedern

Der Bürgerverein Neckarstadt ist zurzeit händeringend auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Gesucht werden Vorsitzende, Stellvertreter und Kassierer. „Alle zwei Jahre wird der Vorstand neu gewählt, dieses Jahr ist es wieder so weit. Doch wir haben die Wahl nach hinten schieben müssen, sie wird Ende November stattfinden“, sagte Christian Stalf, stellvertretender Vorsitzender, der dieses Amt nicht weiterführen wird, da er nicht mehr in der Neckarstadt wohnt.

„Aber Mitglied bleibe ich trotzdem noch“, fügte Stalf hinzu. Ebenfalls weggezogen, und zwar aus beruflichen Gründen ins Ausland ist der Vorsitzende Holger Keck, und auch der zweite Stellvertreter, Olaf Kremer, gibt sein Amt ab, da er aus zeitlichen Gründen nur noch als Beirat kandidieren möchte. Das Einzugsgebiet des Vereins ist groß, es umschließt Neckarstadt-West und -Ost, Wohlgelegen, Turley, Herzogenried und die Neckarufer-Bebauung.

Um neue Leute für den Verein zu finden, wurden Treffen ins Leben gerufen, bei denen Interessierte reinschnuppern konnten. „Viele Vereine haben Nachwuchsprobleme, vor allem ideelle Vereine, die keine konkreten Dinge, wie zum Beispiel Sport, anbieten. Das Alter unserer Mitglieder ist 40 Jahre und aufwärts, wir würden gerne die jüngeren ansprechen“, meinte Stalf. „Jüngere Leute machen eher projektbezogene Dinge, die zeitlich begrenzt sind. In der Neckarstadt wohnen außerdem viele Studenten, die nach einer gewissen Zeit wieder wegziehen, daher ist die Fluktuation groß“, sagte Kassiererin Karin Urbansky, die ebenfalls ihr Amt abgibt.

Kümmerer als Bindeglied

Da neue Ideen hermüssen, damit der Verein überleben kann, hat man in den beiden vorherigen Sitzungen zwei Themen herausgearbeitet. Die erste ist ein sogenannter „Kümmerer“, eine Person, die zwischen Bürgern und dem Bezirksbeirat vermittelt und ein Netzwerk herstellt. Die zweite umfasst die Vermittlung zwischen Jung und Alt. „Den Kümmerer könnte ich mir mit einem Briefkasten vorstellen, bei dem die Leute Wünsche und Anregungen einwerfen können“, so Christel Borks, Anwohnerin – oder vielleicht bald mehr? „Ich war bei allen Treffen dabei und würde mich gerne im Verein engagieren. Ich könnte mir vorstellen, für den Vorstand zu kandidieren.“ Weiteres Problem ist, dass viele Leute ihn nicht kennen. „Und das, obwohl es uns seit 14 Jahren gibt und wir uns an vielen Veranstaltungen beteiligen“, sagte Stalf. Thomas Meier, Ortsvereinsvorsitzender der SPD betonte die Bedeutung der Medien: „Wir sollten in den sozialen Netzwerken einen Aufruf starten, um mehr Leute zu erreichen.“ Er selbst möchte als Beirat im Bürgerverein kandidieren, da er bereits in der SPD stark eingebunden ist.

Eine weitere Kandidatin für den Beirat ist Melanie Lauber. „Für mehr habe ich keine Zeit, ich bin noch in anderen Vereinen Mitglied.“ Wer Interesse hat, mitzumachen: Die nächste Mitgliederversammlung findet am Montag, 26. November um 19 Uhr im Wirtshaus Uhland in der Langen Rötterstraße 10 statt. Kge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018