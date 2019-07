Handeln dringend nötig

Klar ist: In Großstädten lösen sich vor allem durch die Zuwanderung traditionelle Beziehungen immer mehr auf. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Lebensstilen und sozialen Milieus samt Vorstellungen von Recht und Ordnung. Auch die Stadtteile verändern sich: Menschen kennen ihre Nachbarn nicht. Gewachsene Strukturen brechen weg, Identitätspunkte verschwinden. Im Ergebnis fehlen Rücksichtnahme und Vertrauen. Dazu kommen soziale Faktoren – wie räumliche Enge, keine Spielmöglichkeiten für die Kinder und andere Probleme, die Entfaltungsmöglichkeiten bremsen. Bei Konflikten werden Bewohner da schnell zu Gegnern statt zu Partnern, wie jetzt in der Neckarstadt. Schlimm ist auch das weit verbreitete „Gefühl“ von Bürgern gegenüber Behörden: „Die tun nichts“, so oft der Eindruck. Doch kommunale Institutionen, die sich nicht immer im selben Tempo verändern wie das soziale Umfeld, sind oft nicht ausreichend (mit Personal) vorbereitet. Öffentliche Stellen, auch die Polizei, sind mit den Aufgaben, nach denen die Stadtgesellschaft verlangt, manchmal überfordert.

Professionelles Konfliktmanagement, wie es die Stadt jetzt vorhat, wäre ein gutes Instrument, um Situationen wie in der Zehntstraße zu entschärfen und Bürger zu ermuntern, Verantwortung für das Leben im Stadtteil zu übernehmen. Solche Vermittler können die Kommunikation zwischen Nachbarn, Institutionen und anderen Personen fördern. Das zeigen Beispiele aus anderen Städten. Die Probleme in der Neckarstadt-West sind geeignet, ein solches Eingreifen auszuprobieren. Dringend nötig ist es!

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019