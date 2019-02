Harte Arbeit am positiven Image

Erste Stunde, Islamunterricht. „Ich möchte, dass ihr ein Heft erstellt, in dem ihr euren nichtmuslimischen Mitschülern das islamische Gebet erklärt“, formuliert Lehrerin Gonca Kartal das Ziel der Doppelstunde. Das Klima ist produktiv, die Schülerinnen und Schüler der 7A diskutieren bald angeregt. Kartal ist froh darüber, dass Islamunterricht inzwischen ein Schulfach ist: „Man hat einen ganz anderen Zugang. Die Schüler werden von jemandem unterrichtet, der ihrer Religion angehört.“

Von den 390 Schülern an der Marie-Curie-Realschule haben 80 Prozent einen Migrationshintergrund. Vor den Weihnachtsferien wird gemeinsam in einer Kirche gefeiert, vor den Sommerferien in einer Moschee. „Wir möchten voneinander lernen“, stellt Schulleiter Hendrik Tzschaschel klar. Einseitig negative Berichte über die Neckarstadt-West ärgern ihn. Seine Schule arbeitet kontinuierlich am Image des Stadtteils – und vor allem an der Zukunft ihrer Schüler. Sie ist bislang die einzige Realschule in Mannheim, die Islamunterricht und Vorbereitungsklassen (VKL) anbietet. In den VKL-Klassen werden Schüler, die neu in Deutschland sind, auf den Unterricht in Regelklassen vorbereitet. Auf dem Lehrplan stehen hauptsächlich Deutsch, Mathe und Demokratieerziehung. „Ziel ist die Erziehung zur Selbstständigkeit“, sagt Tzschaschel. Natürlich sei das eine Herausforderung für die Lehrkräfte, aber viele Kinder seien sehr motiviert.

Erziehungsarbeit muss auch in anderen Bereichen geleistet werden: Im Islamunterricht sind sieben Schüler zu spät gekommen. „Disziplin und Pünktlichkeit sind ein Thema bei uns“, räumt Tzschaschel ein, „da muss man nach den Ursachen suchen.“ Man könne nicht immer voraussetzen, dass die Eltern ihre Kinder wecken und ihnen Frühstück machen. „Wenn jemand aber einfach nur keine Lust hat und trödelt, gibt es dafür natürlich keine Entschuldigung.“

Enormer Aufwand

Seit dem Start im Schuljahr 2008/2009 nimmt die Schule am kommunalen Förderprogramm MAUS (Mannheimer Unterstützungssystem Schule) teil. Mit Angeboten wie Hausaufgabenbetreuung, Musikunterricht, Koch-AG oder Theatergruppe sollen benachteiligte Schüler gefördert und das musisch-kulturelle Profil der Schule gestärkt werden. „Die Stadt Mannheim tut sehr viel“, betont Tzschaschel, dafür sei die Schule dankbar. Ihm ist es wichtig, auch das Engagement seines Kollegiums hervorzuheben: „Das ist ein enormer Verwaltungsaufwand.“ Unter den neun Kooperationspartnern sind beispielsweise die Städtische Musikschule, das Junge Nationaltheater, die Stadtbibliothek und die Kunsthalle. Das Kulturprofil der Schule wird durch das Kulturagentenprogramm Baden-Württemberg gefördert. Kulturagentin Judith Denkberg de Gvirtz und andere Künstler unterstützen bei Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Projekten. Aktuell stellen die Schüler ihre Arbeiten zum Projekt „Klangfarben – Farbklänge“ im Stadthaus N1 aus. „Das ist schon etwas anderes, wenn die Arbeiten schön gerahmt und mit Etikett versehen werden“, sagt Denkberg. So werde auch die Wertschätzung für Kunstausstellungen gefördert. Doch das Programm läuft aus, wie es weitergeht, steht noch in den Sternen. „Wir würden gern so weitermachen“, betont Musiklehrer Markus Herrmann, „das ist für diesen Standort immens wichtig.“

Um die Vermittlung von Anliegen der Schülerschaft kümmern sich die Schülersprecher Franziska Schuster (15) und Eand Kosumi (14). So wird Demokratie in der Schule greifbar. Auf einer Fortbildung in Baden-Baden ging es unter anderem um Schulrecht. Tzschaschel lobt die Schülermitverantwortung: „Das ist eine sehr gute SMV, weil sie die Gremien nutzt.“ Über die im Dezember veröffentlichte „Spiegel TV“-Reportage über die Neckarstadt-West sind die beiden erschüttert. „Ich finde das ziemlich schrecklich, was sie dort gezeigt haben“, sagt Franziska, „das sieht aus, als wäre die Neckarstadt ein Armenviertel, das ganz am Boden ist.“ Sie hat eine andere Sicht auf den Stadtteil: „Die Neckarstadt sollte ihre positive Energie nutzen. Jeder hat doch Talente, die er einbringen kann.“

