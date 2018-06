Hilfe für Menschen ohne Krankenversicherung

Anzeige

Im Kellergeschoss, in den Räumen der Malteser „Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung“ hatten Ehrenamtliche einen kleinen Kinderparcours aufgebaut, der nach dem Essen gerne benutzt wurde. Die organisatorische Leiterin, Daniela Carrara erklärte, dass es die Einrichtung seit Juni 2014 gibt. „In der wöchentlichen Sprechstunde untersuchen ehrenamtlich tätige Ärzte und Fachpersonal vor allem akut Kranke, die sich keine Krankenversicherung leisten können“, so Carrara. Sie verweist darauf, dass im letzten Jahr 886 Behandlungen durchgeführt wurden, an 311 Patienten. Darunter waren 213 Frauen und 98 Männer. Der größte Teil der Patienten stamme aus den neuen EU-Ländern Bulgarien und Rumänien. Aber auch Patienten aus Deutschland - vor allem ehemalig Privatversicherte - würden die Praxis aufsuchen, weiß Carrara.

Nicht wie in einer Praxis

An diesem Tag wurde bei dem einen oder anderen der Blutdruck gemessen und der Bodymassindex bestimmt. „Das ist sicher nicht so wie in einer Praxis. Aber die Untersuchten wissen, dass sie sich einmal in eine Sprechstunde begeben sollten, um diese Werte bestimmen zu lassen“; so die Vertreterin der Malteser.

Schirmherr, Stadtdekan Karl Jung, ließ es sich nicht nehmen, die Einrichtung an diesem Tag auch zu besuchen. Das entspreche der christlichen Überzeugung, gerade die Schwächsten der Gesellschaft auf diese Weise zu unterstützen, stellte der Dekan fest. has

