Hilfe-Insel installiert

Am Neumarkt in der Neckarstadt-West hat die Lokale Stadterneuerung (LOS) den Bücherschrank zur Hilfe-Insel umfunktioniert. Hier können jetzt Gesuche angebracht werden. Zettel liegen aus und können unter der jeweiligen Rubrik angebracht werden. „Suche Hilfe, Biete Hilfe“ steht dort auf der Tafel. „Nutzt das bitte und bleibt, wenn irgend möglich, zuhause, appelliert Maik Rügemer von der Bürgerinitiative an die Bewohner. „Immer wieder musste ich feststellen, das wieder Läden aufhaben, die eigentlich geschlossen sein sollten“, berichtet er von Rundgängen durch den Stadtteil, in dem viele Zuwanderer aus Osteuropa leben. Die Verfügungen der Stadt nicht zu beachten, sei verantwortungslos. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020