Hirte, der gebraucht wurde

Spätestens im Gemeindesaal von Paul Gerhart kamen Emotionen auf. Es war ein rührender Abschied, den die vielen Gäste „ihrem“ Pfarrer Ferdinand Schubert zukommen ließen. Sie hatten ihn und seine Frau, Patricia Rojas-Schubert, in vielen Jahrzehnten einfach lieb gewonnen und wollten sich persönlich verabschieden. Da half es auch nur wenig, dass der bescheidene Pfarrer mit der ihm eigenen Note darum gebeten hatte, sich mit Reden kurz zu halten.

Das war ein schwieriges Unterfangen, wurden doch insgesamt zehn Grußworte gesprochen. Da war zunächst einmal der Jugendbibelkreis, der sich in die Reihe der Gratulanten einreihte. In der Paul-Gerhardt-Gemeinde betreuen vor Jahren eingewanderte Iraner ihre geflohenen Landsleute. Diese waren teilweise weit angereist, um Pfarrer Schubert eine Freude zu bereiten.

Pfarrerin Judith Natho überbrachte die Grüße der evangelischen Nachbargemeinde in der Neckarstadt. Sie bat darum, Schubert möge nun loslassen und andere das Gebäude der Kirche fertigstellen lassen. In die Reihe der Gratulanten reihten sich auch die katholischen Glaubensbrüder ein. Bruder Frank Hartmann von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckarstadt wurde mit einer kleinen Überraschung unterstützt vom Chor der Gemeinde, die ein kleines Ständchen servierte.

Der Rektor der Humboldtschule, Andreas Baudisch, verabschiedete Schubert mit einer Anekdote. Schon damals habe der Pfarrer das größere Gottvertrauen gehabt als er selbst. Schubert sei mit dem Fahrrad freihändig durch die Neckarstadt gefahren. Das habe er sich angesichts der vielen Schlaglöcher nicht getraut. So mancher hatte seinen eigene Geschichte parat. Da erzählte ein Gottesdienstbesucher, dass alle seine Kinder von dem Pfarrer getauft und konfirmiert wurden. Jetzt sei das sogar mit seinem Enkel geschehen.

Familie mitgewirkt

Überhaupt bescheinigte Dekan Ralph Hartmann Schubert, dass nie so viele Menschen in der Neckarstadt getauft wurden wie zu Schuberts Dienstzeiten. Zuvor hatte der Dekan die offizielle Entbindungsurkunde vorgelesen und Schubert in den Ruhestand entlassen. Schubert sei viele Jahre der Hirte gewesen, den die Gemeinde gebraucht habe, so Hartmann. Er habe der Gemeinde ein besonderes Profil gegeben, sich von seinem Weg nicht beirren lassen. Auch wenn er manchmal eine Sonderrolle eingenommen habe, habe er viele Impulse gegeben, lobte der Stadtdekan, dass die ganze Familie mitgewirkt habe. Auch wenn der Hirte die Herde verlasse, bleibe der Geist der Wahrheit weiter bestehen. Seine Frau habe einen anderen Rhythmus in die Kirche gebracht, so der Dekan: „Es war großartig, was sie hier geleistet haben“, sagte Hartmann.

Gemeinsam mit den Chören der Paul-Gerhardt- und der Epiphanias-Gemeinde war der bewegende Gottesdienst gestaltet worden. Ferdinand Schubert hatte in seiner eindringlichen Predigt darauf verwiesen, dass Gott seinen Plan durchsetze. Seine erste Idee, sich an diesem Tag sehr kurz zu halten, habe er wieder aufgegeben „So kommst Du da nicht heraus“, habe er sich gesagt. Die menschlichen Rettungsversuche der Kirche seien zum Scheitern verurteilt, predigte Schubert. Die Kirche habe die letzten 2000 Jahre überstanden. Sie werde auch die Zukunft meistern, war Schubert überzeugt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019