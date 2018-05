Hoffnung auf das Buchmuseum

Anzeige

Nachdem feststeht, dass die Stadtbibliothek nicht in der Neckarstadt gebaut wird, überlegten Mitglieder des Aktionsbündnisses Alter Messplatz wie es weitergehen soll auf der südlichen Platzhälfte. „Das Buchmuseum des Instituts für Deutsche Sprache ist ja immer noch ein hoffentlich realistisches Projekt“, sagte Sprecher Karl Lederle bei der Sitzung im Platzhaus.

Noch kein Zeitplan

Stadträtin Heidrun Kämper hatte eine gute Botschaft: Bei gleich zwei Veranstaltungen habe der Oberbürgermeister erklärt, dass sie mit Optimismus der Ansiedlung des Instituts am Neckarufer entgegensehen könnten. Es gehe noch um die Finanzierung.. Diese hätten Land und Bund bereits zugesagt, wenn noch ein privater Geldgeber hinzukäme. „Wir können mit Optimismus erwarten, dass in allernächster Zukunft hier die Dinge festgezurrt werden“, so Kämper. Es werde das normale Verfahren geben, mit öffentlicher Ausschreibung und Wettbewerb. Einen Zeitplan gebe es noch nicht.

Auf Fragen nach der Größe des Projekts, ob es dort auch eine Gastronomie als Frequenzbringer geben werde, und ob der für die Stadt wichtige Zugang zum Neckar gewahrt werde, antwortete die Stadträtin: „Städtebaulich ist was Markantes vorgesehen; das verträgt die Umgebung – als Entree in die Stadt und Visitenkarte auch umgekehrt.“ Das geplante Gebäude werde nicht riesengroß und orientiere sich in der Höhe an der Umgebung. Das Haus werde nicht nur ein Museum sein. Zwei Architekturklassen aus Darmstadt hätten dazu Entwürfe erstellt, immer mit Bezug zum Neckar. Bei allen sei auch ein Café dabei, als Frequenzbringer und Ort, wo man hingehen könne. „Doch was geschieht mit der restlichen Fläche, und bleiben die Bäume erhalten?“, fragte Lederle. Kämper erwiderte: „Da machen wir uns alle für stark.“ Auch die Idee einer Tiefgarage hält für sie für „denkbar und lösbar“. Wenn Tiefgarage, dann wäre es für Lederle „optimal, wenn der Platz wieder zusammengeführt würde bei der Planung“. Es wäre „gut, wenn man dabei noch einmal den Gedanken der perspektivischen Schließung der Dammstraße offen hält, ob mit dem Bau oder als künftige Perspektive“, sagte er.