Hypnotiseur begeistert mit Magie

Sommer, Sonne, Spaß: Das vierte Familienfest am Neumarkt in der Neckarstadt-West zog ab 13 Uhr viele Erwachsene und noch mehr Kinder aus dem Stadtteil und der Umgebung an. Bei angenehmen 24 Grad hatten die Veranstalter des Quartiermanagements Glück mit dem Wetter und so fanden viele Familien den Weg auf die Neumarktwiese.

Unter dem Motto „Spiel und Spaß“ gab es dieses Jahr 17 Stationen, an denen 15 Vereine, Verbände und Institutionen Mitmachaktionen anboten. Derweil sorgte das Team vom Kiosk für Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln. Aber auch das Team vom KiezBrunch lockte mit selbst gemachten Leckereien. Hauptattraktion war die Zaubershow von Bauchredner und Hypnotiseur Andreas Knecht, der seit 25 Jahren als Zauberkünstler auftritt und seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Als aktiver Karnevalist tritt er nicht nur im Sommer, sondern auch und vor allem an Fasnacht und in der Vorweihnachtszeit auf. Zuletzt war er auch auf der Lichtmeile im Jungbusch zu sehen.

Kinder dürfen zaubern

Dieses Jahr ist er zum ersten Mal beim Familienfest dabei. „Mir macht es großen Spaß, die Leute zu begeistern“, erzählt er enthusiastisch – und auch hier auf dem Neumarkt kommen seine Zaubertricks sehr gut an. Neben Karten- oder Seiltricks sorgt er mit Symbolkarten für Interesse beim Publikum – oder er lässt auch mal geschwind eine Flasche verschwinden, ein echter Zauberer eben. Außerdem ist es ihm wichtig, dass die Kinder auch viel selbst machen, und so passiert es manchmal, dass er welche auf die Bühne holt und aktiv mitzaubern lässt.

Andrea Reichert, Chefin vom Kinderkaufhaus der Diakonie in Mannheim, ist zum zweiten Mal beim Fest dabei. An ihrem Stand gibt es einen Eierlaufparkour und tolle Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel spannende Kinderbücher oder lustige Kuscheltiere. Ihr ist es wichtig, dass jedes Kind etwas bekommt, egal ob es den Parkour meistert oder nicht. Dabeisein und Mitmachen ist hier die Devise. Das Hauptziel des Kinderkaufhauses, so erklärt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, ist es, für alle Familien und Kinder da zu sein, die auf Hilfe angewiesen sind. Das Familienfest findet sie super. „Das ist ein schönes Angebot für die Kinder“, sagt sie.

Hatice As vom Jugend- und Bundesvorstand der DIDF Jugend kümmert sich hauptsächlich um die Bildungsarbeit mit Migranten. Gerade hier in der Neckarstadt-West, einem sozialschwächeren Stadtteil Mannheims, sei es nötig, Kinder und Familien zu fördern und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Am Stand der DIDF Jugend konnten sie Specksteine schnitzen und malen.

Barfußpfad kommt gut an

Die Bernhard-Kahn-Bücherei bot einen Bücherflohmarkt sowie CDs und DVDs an. Aber der Barfußpfad am Community Garden des Ikubiz (Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim) kam bei den Kindern besonders gut an, genauso wie das Trampolin vom Jugendhaus Erlenhof. Bonnie, zehn Jahre alt, gesteht, „dass es für ältere Kinder hier nicht so viel gibt, aber der Barfußpfad und das Trampolin haben echt Spaß gemacht.“ Tim Wurth und Nöske Habibovic vom Ikubiz nennen als eines ihrer Hauptziele die Aufwertung des Stadtteils. „Das Angebot wird hier wunderbar angenommen, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern.“

Gabriel Höfle, Quartiermanager und damit Veranstalter des Familienfestes, ist sehr froh über den regen Andrang jedes Jahr. Er freut sich, den Neumarkt beleben zu können und somit auch Familien näher zusammen zu bringen. Gegen 17 Uhr neigte sich das Fest dann langsam dem Ende hin – und die Band „Afro Blues“ spielte zum Abschluss noch einige Musikstücke, bevor die Stände abbauten und die Kinder und Familien den Weg wieder nach Hause fanden.

Das Familienfest war für das Quartiermanagement nach eigenen Angaben ein voller Erfolg. Im nächsten Jahr gibt’s eine Neuauflage.

