Ideen sammeln, um die Gesellschaft zu verbessern

Wie kann man mit einer Botschaft andere Menschen erreichen, wenn das Internet mit seinen sozialen Netzwerken dafür nicht ausreicht? Man könnte einen ausrangierten Bauwagen in ein mobiles Diskussionsforum umfunktionieren, um damit von Stadtteil zu Stadtteil zu fahren und die Debatte quasi zu den Bürgern zu bringen. Auf diese Idee kam die diskutierende Runde, die auf Einladung des Vereins Eine-Welt-Forum in einem Seminarraum des Alten Volksbads in der Neckarstadt-West zusammenkam, um sich über das vielgestaltige Thema Nachhaltigkeit auszutauschen. Dort veranstaltete das Eine-Welt-Forum im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche zum ersten Mal einen Hackathon, um nach Ideen für bestehende Probleme zu suchen und Synergien zu bündeln.

In einem Stuhlkreis mit überschaubaren sieben Teilnehmern fand der erste Hackathon statt, ein neumodischer Begriff für inspirierende Diskussionsplattformen, der ursprünglich aus der Informatikszene stammt. „Worüber wir genau reden, das liegt an euch“, ermutigte Gesprächsleiterin Susanne Kammer. Nach einer Vorstellungsrunde, bei der sich die einander noch fremden Teilnehmer näher kennenlernten, unternahm der zweieinhalbstündige Hackathon ein erstes Nachdenken, um weitere nachgeordnete Themen über globale Gerechtigkeit zu sammeln.

Dabei notierte Isabelle Francois, eine Fachpromotorin des Vereins Eine-Welt-Forum, diese Begriffe auf farbige Notizzettel und legte diese inmitten der Versammlung auf den Boden. Anschließend waren auf diesen Blättern diverse Stichpunkte zu lesen wie „Faire Mode bei jüngeren Leuten“, „Nachhaltiges Wohnen“, „Foodsharing“, „Urban Gardening“ und „Wachstuch-Workshop“. Mit einem solchen Austausch persönlicher Gedanken sollen die Menschen ihr eigenes Verhalten kritisch hinterfragen, starre Perspektiven aufbrechen und sich moralisch verbessern. Zugunsten des gesellschaftlichen Fortschritts in Sozialpolitik, Ökologie und der freien Wirtschaft, verbunden mit ungewöhnlichen Handlungsansätzen.

An der Diskussionsrunde, bei der sich Gleichgesinnte für eine gemeinsame wohltätige Sache finden können, nahm Katharina Gulden teil, die Islamwissenschaft und evangelische Religion in Heidelberg studiert und parallel für das ökumenische Bildungszentrum Sanct Clara im Quadrat B 5 arbeitet. „Ich wohne in einem Betonhaus, ohne Balkon, ohne Garten, ohne die Möglichkeit, etwas anpflanzen zu können“, bedauerte die 24-Jährige, in einer mit grauem Asphalt versiegelten Großstadt zu leben. Manche der Teilnehmer kaufen in Second-Hand-Geschäften ein, um die Ressourcen der Erde zu schonen. Deshalb würden diese Teilnehmer gerne eine Kleidertauschparty abhalten. Darüber hinaus unterhielten sich die Gäste über Systemkritik und Kapitalismus. Eine andere Teilnehmerin ist Mitglied des Vereins Foodsharing, eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung richtet und noch genießbare Nahrungsmittel vor dem Wegwerfen bewahrt. Im September war Gesprächsleiterin Kammer auf einer Studienreise nach Bangladesch geflogen, um Fabriken von Textilfirmen zu besichtigen und mit Gewerkschaftsfunktionären zu reden.

Zweiter Hackathon

Demnächst soll eine zweite Diskussionsrunde namens „Hackathon“ über die Themen Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit stattfinden, dabei hofft der Verein Eine-Welt-Forum Mannheim auf eine größere Teilnehmerzahl. Der genaue Termin und Ort des zweiten Hackathons wird das Eine-Welt-Forum auf seiner Facebook-Seite veröffentlichen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019