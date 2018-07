Ideen sprießen auf Brachfläche

Anzeige

Bei der zweiten Haltestelle Fortschritt drehen sich die Aktionen um das Thema Wohnen. Darum ist die Initiative in diesem Jahr mit der fast schon philosophischen Frage „Wohin wollen wir wohnen?“ überschrieben. „In Mannheim steigen die Mieten zwar nicht so extrem wie in anderen Städten, dennoch sollten wir uns Gedanken dazu machen“, erklärt Wulf Kramer. Sein Projekt-Kollege Philip Brückner zählt auf: „Es geht etwa um die Möglichkeiten von sozialem Wohnungsbau, um alternative Wohnformen, die es in Mannheim teilweise schon gibt, um den demografischen Wandel, der alles beeinflusst, um Gentrifizierung, also die Verdrängung von bestimmten Bevölkerungsgruppen durch beispielsweise zu hohe Mieten.“

Heute Stadtteilrundgang mit Rad

Elf Masterstudenten für Design der Hochschule Mannheim haben sich gemeinsam mit Philip Brückner fünf Projekte zum Thema überlegt. So verdeutlichen sie etwa, wie sich der Quadratmeterpreis auf dem Land, in Mannheim und in anderen Städten verändert hat und erklären die Gründe dafür. Sie wollen auch die Mietpreisentwicklung aufzeigen. Bei einem Stadtteilrundgang (mit Fahrrad), der heute um 16 Uhr startet, werden die Projekte vorgestellt. Bei einem Symposium mit fünf Vorträgen zu dem Leitthema „Wohin wollen wir wohnen?“ mit Ansätzen aus Berlin, München, Zürich, Stuttgart und Mannheim am Mittwoch, 13. Juli, 14 Uhr, folgt im Anschluss eine Diskussion unter anderem mit Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Haltestelle Fortschritt wird dann am Freitag, 13. Juli, mit Livemusik und vielen Gesprächen, Denkanstößen und Ideen zu Ende gehen, die hoffentlich nachhaltig wirken.

