Impfschutz für Kinder und Jugendliche

Strahlende Gesichter gab es vor der Donnerstags-Sprechstunde in der Malteserpraxis für Menschen ohne Krankenversicherung in den Räumen der Katholischen Herz Jesu-Gemeinde in der Neckarstadt-West. Petra Wüste, ehemalige Präsidentin des Kiwanis-Clubs Mannheim-Kurpfalz, informierte sich über die Arbeit der Malteser und überreichte einen Scheck über 1500 Euro an die Verantwortlichen der „Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung“ (MMM) in Mannheim.

4000 Behandlungen

Seit Juni 2014 wird in der MMM immer donnerstags in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr eine Sprechstunde für nicht krankenversicherte Menschen angeboten. Ehrenamtliche Teams, bestehend aus Ärzten, Pflegefachkräften und medizinischen Fachangestellten, kümmern sich dann dort um die Patienten, für die dieser Dienst kostenlos ist. „Weil sich die MMM ausschließlich aus Spenden und Förderungen finanziert, sind wir Petra Wüste sehr dankbar“, sagte die organisatorische Leiterin der MMM, Daniela Carrara, bei der Scheckübergabe in den Räumen der MMM.

Wüste hatte in ihrem Präsidentschaftsjahr die Malteserpraxis besucht. Da der Club sich unter dem Motto „Kiwanis-Hilfe und Charity – für Kinder“ für Kinder und Jugendliche einsetzt, unter dem Motto „Kiwanis-Hilfe und Charity – für Kinder“ hatte sie anlässlich ihrer Geburtstagsfeier die Gäste und Clubmitglieder gebeten, statt Geschenke, einen Geldbetrag für die Malteser-Sprechstunde für Kinder ohne Krankenversicherung „in das Sparschwein zu werfen“. Den dabei zusammengekommenen Betrag hat sie persönlich auf 1500 Euro aufgestockt.

Seit der Eröffnung 2014 hat das Praxis-Team rund 4000 Behandlungen in der wöchentlichen Sprechstunde durchgeführt. Ein Schwerpunkt liegt in der Betreuung und medizinischen Beratung von Schwangeren und Kindern. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 60 Kinder und Jugendliche mit akuten Krankheiten – inklusive Vorsorgeuntersuchung – behandelt. „Seit 2018 führen wir in der MMM auch die regulären Kinder-Impfungen durch. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit der Spende einen Teil der Impfstoffe finanzieren und so diese wichtige Präventionsmaßnahme anbieten können“, sagte Thomas Müller, Arzt für Kinder- und Jugendmedizin in der MMM. 50 bis 104 Euro koste jeweils eine Impfung. „Das sind über 10000 Euro im Jahr, was eigentlich nicht unsere Sache ist“, findet der ärztliche Leiter der MMM, Ewald Jammers. Laut Bundesgesundheitsministerium seien diese Impfungen Pflicht, was nicht zuletzt die Frage einer Kostenübernahme aufwerfe. Die ärztliche Leiter informierten über die Erfahrungen der ersten Jahre. Es konnte schon 1250 Patienten geholfen werden. Allerdings müsse der Dienst noch bekannter werden. Die Praxisräume wurden so eingerichtet, dass eine Grundversorgung der Patienten gewährleistet ist. Für weitergehende Untersuchungen wird die Hilfe von Fachärzten in Anspruch genommen.

Da solche weiterführenden Behandlungen nicht immer kostenfrei geleistet werden können, seien Spenden eine wertvolle Hilfe. Wichtig sei es auch, das Netzwerk an Ärzten kontinuierlich zu erweitern, die bereit sind, die Arbeit der Praxis zu unterstützen, indem sie weiterführende Behandlungen übernehmen.

„In der MMM geht es nicht nur um medizinische Hilfe“, erklärt Ewald Jammers, „die menschliche Zuwendung ist genauso wichtig, dadurch geben wir den Patienten oft ein Stück Hoffnung und Würde zurück.“

Und Carrara ergänzt: „Außerdem werden höhere Risiken oder Folgeschäden für die Patienten sowie Kosten für städtische Institutionen oder Krankenhäuser reduziert oder ganz vermieden und auch wichtige Voraussetzungen für soziale Teilhabe, beispielsweise die Integration in eine Krankenversicherung, geschaffen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020