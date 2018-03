Improvisationen, die durch Zeit und Raum schwirren

Anzeige

Mannheim.Auf die Frage „Wo ist zu Hause, Mama?“ fanden „The Spacecakes“ eine spontane Antwort. Noch bevor das Duo die ersten Takte auf der Bühne im Keller des Alten Volksbad anstimmte, spielte die Combo unter freiem Himmel. Fredi Alberti und Karl Kempf sogen zuerst musikalisch die Atmosphäre im Eingangsbereich auf der Mittelstraße ein.

Sofort fand sich dort Ad-hoc ein interessiertes Publikum. Alberti blies dabei synchron gleich zwei Waldhörner, Karl Kempf brauchte keine zweite Einladung, um darauf einen wilden Percussiontanz zu starten. Überall und nirgendwo ist das Duo zumindest musikalisch beheimatet, könnte die Antwort auf die Frage der Konzertreihe lauten. Im jazzigen Ethnosound, atmosphärisch flüchtig und nie ganz vollkommen zu fassen, schwirrte die Improvisation des Duos durch Zeit und Raum. Karibische Stationen wechselten mit folkloristischen Attitüden und gingen über in astrale Weltmusik.

Idealer Auftrittsort

Später streichelte Alberti das Cello oder spielte scharf die Saiten, während Kempf sein Octapad in Position brachte. Die sich in Mosaikteilchen verschiebenden Arrangements erschienen als dadaistische Abbilder beider Akteure, die sich durch ihre entkoppelte Musik treiben ließen. „Wir sind bereits bei der Lichtmeile aufgetreten“, erzählte Kempf. Der Musiker wohnt selbst in der Neckarstadt. Alberti kommt aus der Pfalz und spielt im örtlichen Posaunenchor. Beide kennen sich seit 27 Jahren. „Wir sind die kleinste Marchingband der Neckarstadt“, betonten sie mit einem Augenzwinkern. „Dass wir als Ouvertüre der Konzertreihe auftreten dürfen, ehrt uns natürlich“, unterstrich Kempf. Das Duo liebt es, „Grenzgänger in Mannheim zu sein.“ Das Alte Volksbad sei der ideale Auftrittsort für solche Performances, meinte Fredi Alberti.