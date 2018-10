In den Fängen von Extremisten

Lina und Tarek kennen sich schon seit Kindertagen. Durch den Wegzug von Linas Familie trennen sich ihre Wege: Auf der Suche nach neuen Freunden driftet Lina ins rechtsextreme Milieu ab, Tarek, der in der Schule nicht zurechtkommt, schließt sich radikalen Islamisten an. „Achtung?! – Radikalisierung geht uns alle an!“, heißt das interaktive Theaterstück, präsentiert vom Ludwigsburger Theater Q-rage vor Schülern der 9. Klassen der Marie-Curie-Realschule.

„Ein Thema, das in der Gesellschaft immer stärker zunimmt“, bedauerte Schulleiter Hendrik Tzschaschel, der auch Vertreter der Mannheimer Polizei und des Staatlichen Schulamtes sowie die frühere Schulleiterin Daniela Götz und Bezirksbeirat Roland Schuster (Linke) begrüßen konnte. „Wichtig ist, respektvoll miteinander umzugehen, wie es in unserem Schulvertrag verankert ist“, so der Rektor.

Seit kurzem ist in der Schule die Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ zu sehen, die der bekannte Tübinger Theologe Professor Hans Küng in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Stiftung Weltethos konzipiert hat (wir berichteten). Nun sollten die Neuntklässler die Radikalisierung von Jugendlichen durch das Theaterstück, das in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg entwickelt wurde, erleben und zum Nachdenken angeregt werden.

„Achtung?!“ ist ein Zwei-Personen-Stück, in das immer wieder Filme eingespielt werden. So können die Schüler erleben, wie Lina (Laura Pletzer) ein Konzert der rechtsextremen Szene besucht und wie Tarek (Daniel Neumann) seine Mutter von sich stößt und sich den Salafisten anschließt. Die beiden Darsteller schlüpfen auch in die Rollen der Verführer: Aus Daniel Neumann wird beispielsweise der Neonazi Tom. Immer wieder treten Neumann und Pletzer aus ihren Rollen hinaus, gehen auf ihre jungen Zuschauer zu, beziehen sie ins Spiel mit ein, leiten sie an zur Reflexion. „Warum läuft Lina Tom hinterher?“ Die Antwort: „Weil sie sich in dem bayerischen Dorf einsam fühlt und gern dazu gehören möchte.“ Die Schüler geben auch Tipps, was Lina machen kann: „Auf die Leute zugehen und neue Freunde suchen, beispielsweise in einem Verein.“ Auf die Frage, wie sich Tarek verändert hat und was man ihm raten kann, erwiderten die Schüler: „Er kann schon seinen Glauben haben, aber sich nicht so verhalten. Er denkt seine Religion ist die einzige, wodurch er aber an eine Grenze stößt.“

„Reden hat nichts genutzt“

Ceyda aus der Klasse 9b fand das Theaterstück interessant. „Auch unter den Schülern und zu Hause wird über den Islam diskutiert, aber nicht so aggressiv“, erzählte die 15-Jährige. Ihr Klassenkamerad Masik hat bei Freunden erlebt, wie sich Menschen verändern können. „Reden hat nichts genutzt, die denken, die anderen lügen“, erklärte der 16-Jährige. Sein Freund Dumut (15) erzählte: „Die sagen, wir wollen nicht mehr in Deutschland bleiben, wir sind nur wegen unserer Eltern hier.“ Mit dem Theaterstück ist die von Schulleiter Tzschaschel begrüßte Präventionsarbeit an der Marie-Curie-Schule nicht beendet.

Nachbereitet wird die Veranstaltung durch die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Team meX). Martin Boll, Leiter des Referats Prävention bei der Polizei, erklärte: „Es gibt eine intensive Nacharbeit in den Klassen und Elternabende mit dem Ziel, die Schüler aufmerksam zu machen auf das Thema Radikalität, egal welcher Art.“ Und Stefan Ebert, der Jugendsachbearbeiter beim Polizeirevier Neckarstadt, fügte hinzu: „Man darf die Schüler nie allein lassen, sondern muss dran bleiben.“

