„Jahrelanges Stiefkind wird jetzt wie ein Kind behandelt“

„Oh happy Day“ sangen Jenny und Fatma, die beiden Nachwuchskünstlerinen am Ende gemeinsam. Und in der Tat: Die meisten der über 100 Besucher, die den Weg zum geselligen Jahresauftakt in das Bürgerhaus Neckarstadt gefunden hatten, zogen an diesem Tag fröhlich von dannen. Die Premiere der Bürgerinitiative Neckarstadt-West, die nach dem Aus des Bürgervereins als Veranstalter des Neujahrsempfangs kurzfristig eingesprungen war, kam allseits gut an.

Vor allem die beiden Sprecher, Maik Rügmeer und Jens Jansen, heimsten für ihr Engagement im Stadtteil ordentlich Lob ein: „Die bewegen hier etwas“, urteilten Christa und Willi Bühler, Hausbesitzer in der Neckarstadt, die extra aus Ladenburg an den Neumarkt gekommen waren. „Es kann nicht sein, dass wir, einer der bewohnerstärksten Stadtteile, keinen Empfang mehr haben“, begründete Maik Rügemer den Einsatz der Initiative. Er freute sich über so viele Gäste – darunter viele Politiker, Vertreter der Stadtverwaltung, Mitglieder von Vereinen und der Feuerwehr. Einzig die Polizei war nicht erschienen, was registriert wurde.

In seiner Rede, in der die Probleme des Stadtteils zur Sprache kamen, plädierte Rügemer für mehr Zusammenarbeit und forderte die Aktiven auf: „Wir müssen uns noch besser vernetzen und auch wieder lernen, miteinander zu reden“. Besonders dankte er den beiden Rathaus-Mitarbeitern Klaus Eberle und Petar Drakul: Sie hätten immer ein offenes Ohr für die Belange der Bürger und würden sich um Lösungen bemühen. Andere im Rathaus könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Trotz anhaltender Missstände bewege sich jetzt etwas: „Das jahrelange Stiefkind wird jetzt wie ein Kind behandelt“, sagte Rügemer.

Grüße der Stadt und des Gemeinderates übermittelte Thorsten Riehle. Der SPD-Politiker betonte die Notwendigkeit, demokratische Werte konsequent zu verteidigen und sich für die Belange der Menschen einzusetzen. „Wir müssen lernen, miteinander zu reden und andere Meinungen auszuhalten“.

Silvesterknallerei reglementieren

Riehle verurteilte die Angriffe auf Polizeibeamte an Sylvester in der Neckarstadt. Die Täter müssten hart bestraft, Auswüchse und Knallerei reglementiert werden. „Darüber müssen wir reden“, sagte er und bekannte: „Wir brauchen Spielregeln“. Die Lokale Stadterneuerung (LOS) und das Sanierungsgebiet Neckarstadt-West seien eine „große Chance, um Veränderungen einzuleiten“ – wenngleich angestammte Bewohner nicht verdrängt werden dürften.

Der Sozialdemokrat dankte in seiner mit Applaus bedachten Rede der Bürgerinitiative für ihren Einsatz. Ziel sei mehr Lebensqualität im Stadtteil zu schaffen. Dabei müssten die Bürger mitmachen und es müsse ein neuer Zusammenhalt etabliert werden, so Riehle.

Im Rahmen der dreistündigen Veranstaltung, bei er sich auch der Verein Pow/ALTER vorstellte, riefen auch Holger Keck von Stimme der Straße e.V. und Christian Stalf vom Netzwerk Wohnumfeld des Quartiermanagements die Bewohner zum Mitmachen auf. Dauerbrenner seien das Parken, Sauberkeit, Müll, Lärm sowie Sicherheit und Ordnung in der Neckarstadt. Vor allem das subjektive Sicherheitsempfinden, so Stalf, „ist nicht so gut, wie es sein sollte.“ Keck kündigte an, den Empfang 2020 gemeinsam mit der BI und anderen zu gestalten.

Für den guten Ton und die Unterhaltung im Bürgerhaus sorgten der Chor der Vesperkirche, die Nachwuchskünstler Vale, Jenny, B.A.Co., Fatma sowie die Crew Siliqua vom Jugendhaus Erlenhof.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019