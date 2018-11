Jazz, Theater, Zauberei: Kreative in Hochform

Am kommenden Wochenende, Freitag, 16., bis Sonntag 18. November, zeigt sich die Neckarstadt-West in ihrer ganzen Vielfalt. Die Lichtmeile präsentiert sich Besuchern aus der ganzen Region. Allein 156 Programmpunkte an 62 verschiedenen Orten haben die Organisatoren zusammengestellt, um die Besucher der Tage, beziehungsweise drei Abende und Nächte zu erfreuen.

Dabei werden auch Türen und Tore geöffnet, die sonst verschlossen bleiben. Ob Klassik im Alten Volksbad, Jazz aus dem Übersee-Container, Fotografien in der Tanzschule oder die Lesung in der tristen Ausnüchterungszelle – bei der Lichtmeile präsentieren die Kreativen der Neckarstadt-West das Quartier in allen Facetten und Eigenheiten.

Zum Start laden am Freitag die „Neckarstädter Nächte“ Musikfreunde ein, die gesamte Bandbreite der lokalen Szene live zu erleben. Eröffnet wird der Abend mit einem Konzert der Twiolins ab 18 Uhr im Erdgeschoss des Alten Volksbads an der Pflügersgrundstraße. Ab 19 Uhr ertönt ein Spektrum von Klassik, über Pop und Rock bis Jazz und Elektro aus Hinterhöfen, Kneipen, Friseursalons und Kirchen.

Neben alteingesessenen Veranstaltungsorten sind auch immer wieder neue zu finden: So ist zum Beispiel die Kult-Kneipe „Helgas Zapfhahn“ in der Gärtnerstraße am Freitag neu mit dabei, und Thomas Siffling wird um 19 Uhr in der „ Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Messplatz erstmals ein Konzert geben. Am „Tag der offenen Ateliers“ (17. November) laden Ausstellungen und Installationen zum Verweilen ein. So wird der Neumarkt hell erleuchtet, im Fröhlichladen werden Designmöbel ausgestellt und in einem Hinterhof in der Humboldtstraße zeigen die Kreativen des Peer23 Werke, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Die russisch-orthodoxe Kirche bietet ab 19 Uhr Führungen an. Spannend klingen auch das Programm in der Queer-Go-Arena oder die Balkon-Performance in der Langstraße. „Kultur für Kinder“ heißt das Programm, das am Sonntagnachmittag (18. November) von Bastelaktionen zum Mitmachen, über Lesungen, Theateraufführungen und Zaubershows abwechslungsreiche Unterhaltung für die jüngsten Besucher der Lichtmeile bieten wird.

Viele Organisatoren

Das Kulturfest wird am Sonntagabend (18. November) mit „Literatur an ungewöhnlichen Orten“ abgeschlossen. Ob Kriminelles, Humoriges oder gesellschaftlich Anspruchsvolles: hier ist für jeden Geschmack etwas geboten. Für die Extraportion Stimmung sorgen die Veranstaltungsorte in gemütlichen Nachbarschaftscafés bis zur kalten Ausnüchterungszelle im Polizeiposten der Neckarstadt.

Organisiert wird die Lichtmeile vom Quartiermanagement Neckarstadt-West und dem Kulturamt der Stadt Mannheim mit Unterstützung des Kreativnetzwerks, der Lokalen Stadterneuerung (LOS), der GBG Wohnungsbaugesellschaft, dem Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim, Nextbike, nm webdesign, dem Netzwerk Kinder und Jugend, der Geschichtswerkstatt, dem Alten Volksbad, Elektro Heinemann und dem Café Wissenbach.

„Die Lichtmeile ist mehr als ein Kulturfestival. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtteils und bringt Menschen unabhängig von Herkunft, Sprache, Glaube oder Alter zusammen. Sie dient den Kreativen, den Gewerbetreibenden und den Institutionen, sich einem breiten Publikum zu zeigen. Diese Funktion erfüllt sie auch in ihrer 14. Ausführung“, freut sich Quartiermanager Gabriel Höfle über das abwechslungsreiche Programm.

Mittlerweile sei aber noch mehr aus der Veranstaltungsreihe geworden: Die Lichtmeile habe sich als Kulturfestival mit regionalem und überregionalem Ruf etabliert. „Für viele neue und etablierte Künstlerinnen und Künstler ist sie ein wichtiger jährlicher Termin, um Werke einem breiten, vielfältigen und vielfach interessierten Publikum zu präsentieren“, so Höfle. „Weil sie die Atmosphäre der Lichtmeile sehr schätzen, stellen in diesem Jahr sogar Kreative aus Berlin, Mainz und Stuttgart Werke aus ihrem Fundus aus“, ist der Quartiermanager stolz auf die Entwicklung.

