Jeder ist willkommen

Einmal im Monat werden sie dann zusammengetragen und stehen zur Abholung für Interessierte in dem Café bereit. Auch Victoria Mitsch, 25-jährige Studentin, ist von dem Konzept des Umsonst-Flohmarktes begeistert: „Ich finde es gut, gerade für Leute, die nicht so viel haben. Man kann an Sachen gelangen, ohne eine Gegenleistung bringen zu müssen. Es ist eine Möglichkeit, alte Klamotten zur Organisation zu bringen, statt wegzuwerfen. Gerade in der heutigen Wegwerfgesellschaft ist das ein Schritt Richtung nachhaltigem Konsum.“ Es sei gut, dass es so engagierte Veranstalter in Mannheim gebe.

Mittwochs in der Beilstraße

Wiederbenutzen statt wegwerfen – das ist die Botschaft, die Selbstorganisiert den Menschen nahe bringen möchte. Ohne Kontrolle und Zwang zum Konsum und ohne Bezahlung. „Man nimmt, was man gebrauchen kann, auch ohne etwas mitzubringen“, erklärt Straub. Der Flohmarkt findet bereits seit eineinhalb Jahren im WildWest Café statt. Der WildWest Verein stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und ist eine selbstorganisierte Initiative, die die Kultur in der Neckarstadt-West fördert.

Alle zwei Wochen findet Mittwochabends in der Beilstraße im Jungbusch ein offenes Plenum von SOMA statt, an dem aktuelle und zukünftige Projekte besprochen werden. Über Hilfe beim Umsonst-Flohmarkt, sei es in Form von Kleiderspenden oder Organisation, freue sich die Initiative. Ein neues Projekt ist unter anderem „FoodCoop“. Bei diesem Projekt geht es darum, Verpackungen zu vermeiden und einen nachhaltigen Konsum von Lebensmitteln zu generieren. Dafür werden haltbare Lebensmittel wie Reis, Öl, Haferflocken und sonstige Produkte bei einem Biobauern aus der Umgebung bestellt und in dem Café zur Abholung mit eigenem Gefäß bereitgestellt. Termine für den Flohmarkt werden immer wieder auf Facebook (facebook.com/SelbstorganisiertinMA) oder auf der Internetseite veröffentlicht.

Info: Mehr Infos unter www.soma.jetzt

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018