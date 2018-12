„Jeder macht sein eigenes Ding“

Am Ende war man sich einig, alles ging ganz schnell. Der Bürgerverein in der Neckarstadt wird aufgelöst, ist Geschichte. Erstmals seit Jahrzehnten wird es zu Jahresbeginn keinen Neujahrsempfang in Mannheims größtem Stadtteil mehr geben – eine Zäsur, über die diese Zeitung mit den beiden Noch-Vorstandsmitgliedern, Holger Keck und Christian Stalf, ein Gespräch führte.

Herr Keck, Herr Stalf, das ist sicher keine einfache Entscheidung. Welche Bedeutung hatte der Bürgerverein in den letzten Jahren für den Stadtteil?

Holger Keck: Ja, das stimmt. Wir bedauern das sehr. Der Bürgerverein war stets die Stimme des Stadtteils. 2015 wollten wir ihn zu alter Stärke führen, was zunächst auch gelang. Wir hatten Zulauf, es herrschte Aufbruchstimmung. Vieles haben wir auf die Beine gestellt: Neujahrsempfang, Stadtteilfest, Weihnachtsmarkt (2016). Wir waren bei der Lichtmeile präsent, im Quartierforum dabei und haben gut besuchte Wahlforen veranstaltet. Kontakte wurden gepflegt und geknüpft, immer mit dem Ziel, den Verein auch inhaltlich zu positionieren.

Das ist aber offensichtlich nicht gelungen, woran lag es?

Christian Stalf: Die Nachfrage gab es zwar. Was aber nicht gelungen ist, die bürgerschaftliche Breite bei der Mitgliederstruktur zu erhalten. Der Bürgerverein war ja nie eine Plattform für parteipolitische Interessen.

Es haben sich also immer weniger Mitglieder engagiert?

Keck: Ja, die ehrenamtliche Arbeit ging kontinuierlich zurück – wie bei anderen Vereinen oder Parteien ja auch. Und die wenigen Engagierten, die übrig geblieben sind, waren immer mehr belastet. Dazu kam eine überalterte Mitgliederstruktur. Jüngere für die Arbeit zu gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Daher gehen wir jetzt diesen Weg. Der Verein soll kein kopfloser Zombie werden.

In der Neckarstadt gibt es aber durchaus junge Leute, die etwas bewegen wollen, oder?

Keck: Stimmt. Es gibt viele Gruppen. Doch die sind alle kaum vernetzt. Jeder macht hier sein eigenes Ding. Einraumhaus, Community Art Center, ALTER, Kulturkiosk – alles schöne Sachen. Doch genutzt werden sie teils nur von wenigen, noch dazu aus anderen Stadtteilen. Dazu das Engagement der Stadt (Anm. der Red., Lokale Stadterneuerung) – das saugt Aufmerksamkeit ab, zersplittert das Engagement. Da fällt dann manches runter, was keine Fördermittel bezieht. Wir gehören dazu.

Das klingt bitter und nach wenig Unterstützung.

Keck: Wir hätten uns in der Tat gewünscht, dass mehr für die Neckarstadt-Bewohner geschieht. Oder anders gesagt: Wenn etwas geplant wird, wie etwa der Verein Kids, wäre es gut gewesen, mal mit den Akteuren vor Ort zu sprechen. Uns hat dazu niemand gefragt. Auch nicht den Bezirksbeirat. Vieles wird da von oben nach unten einfach so durchsetzt. Insgesamt müsste die Stadt das ehrenamtliche Engagement besser unterstützen, durch Informationen über Fördermöglichkeiten zum Beispiel, oder durch ein Bürgerbüro.

Stattdessen...

Stalf: ... werden lieber Gutachten durch Außenstehende erstellt, die all diese Aktivitäten hier vor Ort nicht einbeziehen.

Was meinen Sie genau?

Keck: Es gibt hier viel Know-how – vom Bürgerverein, dem Bezirksbeirat, oder all den vielen Beratungsstellen. Das Wissen in einem Dachverein zu vernetzen, das wäre eine Idee für die Zukunft. Dann könnten die Mitglieder direkt profitieren und eine bessere Hilfestellung erhalten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018