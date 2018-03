„Kämpft um Demokratie!“

Anzeige

„Keine Zukunft ohne Vergangenheit“ lautet diesmal das Thema der Sonntagsreihe „Tee mit T“. SPD-Stadtrat Thorsten Riehle hat Karla Spargerer eingeladen – als Zeitzeugin, die vor einem Dreivierteljahrhundert miterlebte, wie Menschen, die nicht in die Nazi-Ideologie passten, erst ihre Existenz und dann ihr Leben verloren. Wie aktuell Antisemitismus ist, treibt Majid Khoshlessan um – der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde sitzt im Capitol-Casino ebenfalls auf dem kleinen Podium.

Als Waldhöferin, die in Mannheims „sozialdemokratischer Herzkammer“ aufgewachsen ist, stellt Kommunalpolitiker Riehle seine Gesprächspartnerin vor, die 68 Jahre mit dem engagierten Gewerkschafter und langjährigen SPD-Landtagsabgeordneten Walter Spargerer verheiratet war. Von ihrer Großmutter, einer überzeugten Kommunistin, erzählt die 88-jährige, habe sie gelernt, dass bei Hunger und Not „die Politik mit einem Laib Brot beginnt“. Schon als Kind bekam sie mit, was es bedeutet, ausgegrenzt und verfolgt zu werden. Wie die Schergen der SA und SS in der Reichspogromnacht – diese jährt sich im November zum 80. Mal – auch in Mannheim wüteten, hat sich bei ihr eingegraben.

Karla Spargerer berichtet von jenen beiden Jüdinnen, die in den F-Quadraten einen kleinen Betrieb hatten, wo ihr Vater arbeitete. Als unbescholtenen Bürgerinnen könnte ihnen in ihrer Heimatstadt doch nichts passieren, seien sie überzeugt gewesen. In der Schreckensnacht, so Karla Spargerer, wurden die zwei Frauen verschleppt und nie mehr gesehen. Die Mittachtzigerin kann sich noch in allen Details daran erinnern, wie sie 1942 der nur wenige Häuser entfernt wohnenden Ehefrau des Widerstandskämpfers und KPD-Landtagsabgeordneten Georg Lechleiter die Hinrichtung ihres Mannes mitteilen musste. Ob sie ängstigt, dass wieder politische Strömungen der Ausgrenzung und des Fremdenhasses auftauchen und sich anschicken, salonfähig zu werden, will Thorsten Riehle von ihr wissen. „Ja, das macht mir Angst“, gibt sie zu.