Kahlschlag am Neumarkt stößt auf Unverständnis

Am Neumarkt mitten in der Neckarstadt-West entfernen Stadtgärtner zurzeit Sträucher und Gehölze. Außerdem wurden kleinere Kugelbäume durch Kronenrückschnitt in Form gebracht, so die Auskunft aus dem Rathaus. Ziel sei mehr Transparenz zu schaffen, so dass das Areal zwischen Spielplatzbereich und Grünfläche besser einzusehen ist. Außerdem seien die Maßnahmen mit dem städtebaulichen Siegerentwurf aus dem Planungswettbewerb für die Neugestaltung des Neumarkts, der im vergangegen jahr vorgestellt wurde, abgestimmt.

Anwohner reagierten teils mit Unverständnis auf den Kahlschlag. „Ich finde es sehr bedauerlich, dass hier die Büsche alle abgeholzt werden“, so Maik Rügemer von der Bürgerinitiative (BI) Neckarstadt-West. Die BI fordert, den Bürgern die Sanierungspläne am Neumarkt, die bisher nur im Bezirksbeirat präsentiert wurden, noch einmal öffentlich vorzustellen und zu erklären.

Auch am Neckarufer werden derzeit 25 Pappeln an der Dammstraße gefällt. Sie sind von Fäulnispilzen befallen und es besteht laut Stadt die Gefahr, dass Äster herunterfallen.

