Kaisergarten: SPD will Fortschritt

Die SPD drängt auf eine zügige Realisierung des Plans, im ehemaligen Kaisergarten der Herz-Jesu Pfarrei in der Neckarstadt-West ein Kinder- und Jugendbildungshaus einzurichten. Die Stadt solle die Verhandlungen mit der katholischen Kirche abschließen, die Finanzierung von Umbau und laufendem Betrieb rasch klären und die städtische MWSP mit den Planungen für die Sanierung beauftragen, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

„In der Neckarstadt-West besteht ein großer Handlungsbedarf, die Lebenschancen von Kindern zu verbessern“, so Stadtrat Reinhold Götz. Ein interkultureller Begegnungsort mit sportlich-kulturellen Angeboten für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sei ein guter Ansatz und eine Notwendigkeit. Die SPD hatte deshalb einen Antrag an den Gemeinderat gestellt. Götz: „Wir fordern, dass die Verwaltung die Verhandlungen über einen Pachtvertrag zu einem vertretbaren Erbpachtzins mit der katholischen Kirche zügig abschließt.“ Außerdem möchte die Partei, dass die Verwaltung Gespräche mit Stiftungen aufnimmt – mit dem Ziel, Zuschüsse für die Sanierung des Kaisergartens zu erhalten. Auch der laufende Betrieb müsse abgesichert werden. Mit den Planungen für den Umbau des Kaisergartens solle die MWSP beauftragt werden.

Große Nachfrage nach Räumen

Der Vorsitzende der SPD in der Neckarstadt-West, Thomas Meier, und Nabil Al-Azki unterstützen die Forderung der Gemeinderatsfraktion. „Die Nachfrage nach zusätzlichen Räumen, in denen Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil ihre Fähigkeiten entfalten und wichtige soziale Erfahrungen machen können, ist groß“, so Al-Azki. Der Wunsch, mehr Platz für Kinder im Stadtteil zu schaffen, wird mir häufig genannt“. Das sagt auch Thomas Meier. Er verweist darauf: „Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport und Bewegung und Kultur, in denen sie sich ausprobieren können, machen mehr Kinder stark. Das ist gerade in einem Stadtteil mit sozialen Herausforderungen wichtig“.

Wichtig ist der SPD auch, die Bewohnerinnen und Bewohner der Neckarstadt-West an den Planungen für den Kaisergarten zu beteiligen. „Das haben wir in unseren Antrag geschrieben“, teilt Stadtrat Götz mit. red/aph

