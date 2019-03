Kinder gewinnen 2:0 gegen Rathaus-Mitarbeiter

Sieben Spieler vom Team Lokale Stadterneuerung (LOS) traten jetzt gegen sieben Spieler vom Team Kinder Neckarstadt-West an. Mit diesem Fußballspiel wurde der sanierte Bolzplatz auf der Neckarwiese, auf Höhe der Lortzingstraße, wiedereröffnet. 37 000 Euro hat die Stadt dafür investiert, „bis Ende April werden auch die fehlenden Markierungen ersetzt“, versprach Oberbürgermeister Peter Kurz vor Anpfiff.

Kinder und Jugendliche der Neckarstadt-West hatten bereits 2015 im Rahmen von Stadtteilversammlungen eine Sanierung des Bolzplatzes gefordert, der aufgrund von Unebenheiten und nicht zuletzt wegen fehlender Tore, fast unbenutzbar war. Nun wurde die Asphaltfläche vom Fachbereich Grünflächen und Umwelt der Stadt erneuert und zwei Tore wurden aufgestellt. Weitere Maßnahmen, um das Neckarvorland attraktiver zu gestalten, werden zurzeit vom Landschaftsarchitekturbüro wbp entwickelt.

Die rund 40 Zuschauer, die sich zur Eröffnung eingefunden hatten, feuerten die klaren Sympathieträger an: das Team Kinder Neckarstadt-West. In der siebten Minute gab es den ersten Sechsmeter für die Jungs aus dem Stadtteil. Wer diesen schießen durfte, wurde mit Hilfe des Spiels „Schere, Stein, Papier“ entschieden. Der Ball prallte am Pfosten ab, wurde aber im Anschluss von Mirkan zum 1:0 verwandelt.

Teil von Kids e.V.

Das Team hat sich in dem vor einem Jahr gegründeten Verein, Neckarstadt Kids e.V., gefunden. Der Verein bietet ein tägliches Angebot an sportlichen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten für Kinder im Grundschulalter aus der Neckarstadt-West.

In der fünfminütigen Halbzeitpause erholte sich das Team LOS beim Gespräch, während die Jungs aus der Neckarstadt-West unentwegt weiter kickten, nun vereinzelt mit Laugenstangen und Apfelschorlen versorgt.

In der 16. Minute entschied schließlich der wichtige Mann und Bewohner der Neckarstadt-West, der ehrenamtliche Schiedsrichter Tekkin Ballikaya, erneut auf Strafstoß. Der neunjährige Eren verwandelte den Sechsmeter und schoss damit das letzte Tor. Das Spiel endete 2:0 für das Team Kinder Neckarstadt-West. Damit hatten die Nachwuchskicker aus dem Viertel nicht nur den Sieg nach Hause geholt, sondern ebenfalls mehrere Fußbälle für den Verein Neckarstadt Kids gewonnen. „Ein tolles Spiel, ich freue mich schon auf das nächste.“, stellt Torschütze Eren fest.

Der neue Bolzplatz lädt nun wieder alle zum Fußballspielen ein.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019